Вопросы трудоустройства составляют значительную часть обращений к депутатам - Дашко

31 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Вопросы трудоустройства составляют значительную часть обращений к депутатам, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Анатолий Дашко, комментируя декрет о содействии занятости.

Для реализации норм декрета №1 на местах будут созданы комиссии, в состав которых в том числе войдут и депутаты разных уровней. "Мы в курсе этих проблем. Во время депутатских приемов вопросы по поводу трудоустройства составляют значительную часть обращений. Комиссии будут более детально разбираться в каждом конкретном случае", - подчеркнул Анатолий Дашко.

По мнению парламентария, ключевое слово в названии декрета о занятости - содействие. "При реализации декрета не будет никакой спешки. В течение года будут выверены списки граждан, не участвующих в финансировании госрасходов. За этот год какая-то часть людей легально трудоустроится, выйдет из тени. А уже с 1 января 2019 года те, кто не будут иметь официального источника дохода, работать и платить налоги, не будут получать бесплатно услуги, которые получает все остальное население", - сказал он.

Анатолий Дашко считает, что польза от предпринятых государством шагов по стимулированию занятости очевидна. "Ситуация меняется: люди реально начали искать работу и устраиваться. Дополнительные возможности для трудоустройства предоставляет и декрет №7 по раскрепощению предпринимательской инициативы. Можно пойти учиться, приобрести новую специальность, заняться каким-то ремеслом. Сейчас у нас в стране можно достичь любой цели - было бы только желание работать", - резюмировал депутат.-0-