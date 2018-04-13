Вопросы въезда иностранных граждан в Беларусь рассмотрены на приеме граждан в Совмине

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко провел сегодня личный прием граждан в Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Заявителями поднимались вопросы консульского характера, в том числе въезда иностранных граждан в Беларусь и оформления регистрации граждан России на территории Беларуси.

Гражданам даны соответствующие разъяснения и рекомендации. Обращения, требующие дополнительного изучения, направлены для рассмотрения в установленном порядке.-0-