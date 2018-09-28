Воронюк: ключевая тема взаимодействия молодежи Беларуси и России - межрегиональное сотрудничество

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевая тема взаимодействия молодежи Беларуси и России - межрегиональное сотрудничество, заявил журналистам первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня проходит видеомост "Открытый диалог" в рамках мероприятий V Форума регионов Беларуси и России. Онлайн-общение организовано на площадках в Минске и Москве. В студиях собрались школьники, студенты, рабочая молодежь из различных регионов, которые примут участие в молодежной секции предстоящего форума. "Ключевая тема взаимодействия молодежи двух стран - межрегиональное сотрудничество. И сегодня у нас будет возможность услышать инициативы и предложения молодых людей, дать оценку тому, что уже сделано в сфере молодежной политики на пространстве Союзного государства. Мы хотим обсудить с ребятами, как сегодня молодежь наших регионов может взаимодействовать между собой, какие коммуникативные площадки для этого можно использовать. Уже в ноябре у нас стартует белорусско-российский молодежный бизнес-форум. Мы надеемся, что с его помощью молодые предприниматели Беларуси смогут активно продвигать отечественную продукцию и товары на российский рынок", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, только за последние несколько недель подписаны два межрегиональных соглашения между молодежными организациями двух стран. "В частности, соглашения о сотрудничестве заключили молодежные организации Витебской и Ростовской, Могилевской и Брянской областей. Сегодня мы сверяем часы перед V Форумом регионов Беларуси и России. Нам необходимо посмотреть, какие инициативы и предложения молодежи мы будем выносить на обсуждение в Могилеве и какие соглашения о сотрудничестве будем заключать на полях форума. Мы рассматриваем взаимодействие на самых различных уровнях: в сфере спорта, культуры, предпринимательства, инновационной деятельности. И такие видеомосты, веб-семинары, скайп-совещания - очередная возможность услышать друг друга, обменяться идеями и мнениями, наметить пути дальнейшего сотрудничества", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.-0-