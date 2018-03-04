Восемь конкурсанток претендуют на победу в конкурсе "Профледи - 2018"

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь конкурсанток претендуют на победу в республиканском конкурсе "Профледи - 2018", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

"Мы искали женщин, которые знают, как защитить права и интересы коллег, умеют помогать и словом, и делом. В первую очередь тех, кого любят, ценят и уважают в трудовых коллективах", - сказал начальник главного управления по культуре и общественной работе ФПБ Глеб Лапицкий. Он добавил, что "Профледи" - не конкурс красоты.

В этом конкурсе, который впервые в преддверии Международного женского дня проводит Федерация профсоюзов Беларуси, приняли участие около сотни активных, инициативных и талантливых девушек. Для участия потенциальные профледи были выдвинуты своими коллективами. Заявки были размещены на информационном интернет-портале ФПБ. Отдать свой голос за понравившуюся участницу мог каждый. В итоге в финал прошли 8 конкурсанток - профсоюзных лидеров предприятий и организаций со всей страны.

Впереди участниц ждут интересные испытания, на которых им предстоит погрузиться в мужские профессии. Так, 5 марта победительницы отправятся в увлекательное путешествие в Солигорск на ОАО "Беларуськалий", где они спустятся в шахту. На следующий день (6 марта) они примерят на себя работу водителя 450-тонного карьерного самосвала-рекордсмена БелАЗ. А вечером в 18.00 победительницы выйдут на сцену Республиканского Дворца культуры профсоюзов, где огласят имя той, кому достанется титул "Профледи-2018".-0-