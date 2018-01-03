"Восьмерых детей вырастила!" Пенсионерка Галина Сивец из Новополоцка на Новый год выиграла 3-комнатную квартиру от "Евроопт"!

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
03 января 2018, Ср
+2°C
Сплошная облачность EUR 2.3814
USD 1.979
100 RUB 3.4342
Главное
Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2018 годом - новогоднее обращение Президента к белорусскому народу
Президент
Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2018 год
Президент
Совмин утвердил концепцию совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года
Экономика
Осадки и до 7 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе
Общество
Александра Саснович пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене
Спорт
7Дней подписка
Лента новостей
Кинокритики выбрали самый лучший фильм о Гарри Поттере
20:13 Калейдоскоп
Бронзовый бобер в Бобруйске раздает бесплатный Wi-Fi
20:06 Технологии
Прокуратура Могилева выявила нарушения в установке искусственных неровностей на дороге
19:41 Происшествия
В Великобритании выпустят марки с героями "Игры престолов"
19:40 Калейдоскоп
Электрички на Белорусском направлении в Москве могут идти с опозданием
19:30 В мире
Опорная конструкция будет установлена на аварийном мосту через Сож до ремонтных работ
19:23 Регионы
Самую дорогую в мире бутылку водки украли в Дании
19:12 Калейдоскоп
В Минске кассир по ошибке выдала клиенту лишнюю тысячу евро
18:29 Происшествия
Обыграть "Металлург" позволили дисциплинированные действия в защите - тренер "Динамо"
18:25 Спорт
ФОТО: Хоккеисты "Медведя" и "Шахтера" сыграли в первом матче финального турнира "Золотая шайба"
18:08 Заголовки новостей
Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами трагического ДТП в Перу
18:07 Президент
ФОТО: Руководителю ПСК "50 лет Октября" Речицкого района Григорию Шпакову исполнилось 85 лет
17:55 Заголовки новостей
Свадьба принца Гарри принесет британской экономике почти $700 млн
17:50 Калейдоскоп
Ученые выяснили, какой тип женщин больше нравится мужчинам
17:48 Калейдоскоп
ФОТО: Команды - участницы Рождественского турнира тренируются в "Чижовка-Арене"
17:46 Заголовки новостей
Мост через Сож на трассе М8 признан аварийным
17:30 Общество
Брестский ДСТ заключил договоры на ремонт дорог в Киевской области
17:27 Регионы
Подтопления зафиксированы в трех районах Беларуси
17:21 Происшествия
Хоккеисты минского "Динамо" обыграли на выезде двукратного обладателя Кубка Гагарина, магнитогорский "Металлург"
17:20 Спорт
Цены на вторичное жилье в Минске в 2018 году сохранятся на уровне 2017-го - эксперт
17:17 Регионы
Все новости
Сюжеты
Чемпионат КХЛ-2017/2018 Чемпионат КХЛ-2017/2018
XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея
Жилье в Минске Жилье в Минске
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Новый год Новый год
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Восьмерых детей вырастила!" Пенсионерка Галина Сивец из Новополоцка на Новый год выиграла 3-комнатную квартиру от "Евроопт"!

Общество 03.01.2018 | 15:28
Выигрыш просторной квартиры в столице стал настоящей наградой для Галины Сивец за ее нелегкую судьбу. "От радости кричала "Ура-а-а!" на весь Новополоцк"
Выигрыш просторной квартиры в столице стал настоящей наградой для Галины Сивец за ее нелегкую судьбу. "От радости кричала "Ура-а-а!" на весь Новополоцк"

Новый год - это то особенное время, когда даже взрослые начинают верить в Деда Мороза. И загадывают, чтобы с 1 января их жизнь чудесным образом изменилась к лучшему. А победители новогоднего тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" точно знают - волшебство существует! Эти везунчики сделали свои праздничные покупки в магазинах торговой сети, а в придачу получили удачу! Трехкомнатная квартира в столице досталась пенсионерке Галине Сивец из Новополоцка, маме восьмерых (!) детей. А еще три покупателя въехали в 2018-й на новеньких внедорожниках "Ниссан Кашкай"! Серебристый достался Светлане Рекште из Минска, ярко-красный Анатолию Будревичу из Гродно, а белоснежный выиграл Алексей Тимощенко из деревни Наровчизна.

Ключи от квартиры и автомобилей победителям 49-го тура в столичном "Е-Сити" вручил генеральный директор сети магазинов "Евроопт" Андрей Зубков
Ключи от квартиры и автомобилей победителям 49-го тура в столичном "Е-Сити" вручил генеральный директор сети магазинов "Евроопт" Андрей Зубков

Участие в новогоднем, 49-м туре игры "Удача в придачу!" приняло огромное количество покупателей - почти миллион. И более 6,5 млн игровых кодов. Так что в новый год народная игра от "Евроопт" вошла с новым рекордом! Всего за час по всей стране в эту субботу разлетелись более 100 тыс. призов! А суперпризы - квартиру и автомобили - разыграл известный певец Сергей Лазарев, который поздравил победителей лично. Также знаменитый артист порадовал поклонников хитами, автографами и совместными селфи. Такой подарок сделал всем своим покупателям "Евроопт"!

Сергей Лазарев не только разыграл главные призы новогоднего тура, но и порадовал поклонников своими хитами, а также автографами и совместными селфи!
Сергей Лазарев не только разыграл главные призы новогоднего тура, но и порадовал поклонников своими хитами, а также автографами и совместными селфи!

"Потрясающая игра! Разыгрывается столько замечательных призов, и все по-честному! - поделился эмоциями от розыгрыша звездный гость. - Смотрите, люди сделали покупку - и выиграли автомобиль или трехкомнатную квартиру. Вау! Это же очень круто! Игра "Удача в придачу!" - это настоящий Дед Мороз для взрослых!"

Сергей Лазарев: "Люди сделали покупку - и выиграли автомобиль или квартиру. Вау! Это же очень круто! Игра "Удача в придачу!" – это настоящий Дед Мороз для взрослых!"
Сергей Лазарев: "Люди сделали покупку - и выиграли автомобиль или квартиру. Вау! Это же очень круто! Игра "Удача в придачу!" – это настоящий Дед Мороз для взрослых!"

И вот пришла пора вручить самым удачливым покупателям 49-го тура их ценные призы! В центре внимания сегодня оказалась, конечно же, Галина Сивец из Новополоцка, которая всю жизнь проработала в торговле, а сейчас уже находится на заслуженном отдыхе. После смерти мужа она осталась одна с малышами на руках. Тогда опорой для женщины стал ее второй муж Виктор. А теперь по результатам новогоднего розыгрыша именно Галина Федоровна стала хозяйкой 3-комнатной квартиры в Минске! Это ли не чудо, то самое волшебство на Новый год?!

И вот ключи от выигранной квартиры – в руках у Галины Сивец. Самое время оценить собственную недвижимость в столице!
И вот ключи от выигранной квартиры – в руках у Галины Сивец. Самое время оценить собственную недвижимость в столице!

"Когда услышала по телефону, что выиграла квартиру, от радости на весь Новополоцк закричала: "Ура-а-а!" Раз 10, наверное! - с улыбкой признается она. - Прибежала домой и кричу мужу: "Витька, квартиру выиграли!" А он мне: "Ты что, прикалываешься?" Потом дочка позвонила с этой новостью, а муж все не верит. И только когда внук принес видео розыгрыша посмотреть, а потом смс-ка пришла, что в Минск надо ехать, тогда уже мы окончательно поверили, что все это правда! Я чуть не расплакалась, столько эмоций! Такая жизнь тяжелая, никогда не везло, и тут такая удача!"

Вид из собственных апартаментов в Минске открывается просто замечательный!
Вид из собственных апартаментов в Минске открывается просто замечательный!

Сегодня ключи от выигранной недвижимости уже в руках у победительницы. И самое время оценить невероятный подарок судьбы во всех мелочах! Просторные столичные апартаменты расположены по адресу улица Ильянская, дом 4. Рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Кстати, это уже 29-я квартира, которая разыграна в игре "Удача в придачу!". А внутри счастливицу уже ждал приятный бонус от "Е-Техно": холодильник, телевизор, варочная поверхность и духовой шкаф Samsung. Хоть сейчас бери - и справляй новоселье!

А в выигранной квартире победительницу уже ждал приятный бонус – комплект бытовой техники! То, что нужно, для комфортного новоселья!
А в выигранной квартире победительницу уже ждал приятный бонус – комплект бытовой техники! То, что нужно, для комфортного новоселья!

Согласитесь, повезло Галине Федоровне невероятно! И все благодаря покупкам к Новому году. По традиции в этот праздник дома собираются все восемь детей, внуки… Компания получается солидная, так что без богатого праздничного стола не обойтись! Вот и в этом году заботливая мама поспешила в любимые "Евроопт" и "Бруснічку", чтобы закупиться как следует. И выиграла 3-комнатную квартиру в столице! "Мы с мужем решили, что оставим детям наше жилье в Новополоцке, а сами поедем в Минск. В столице медицина, думаю, получше, чем в нашем городе, а для меня это сейчас очень важно. Недавно перенесла тяжелейшую операцию, а теперь предстоит еще одна", - откровенно признается Галина Сивец.

Так что волшебный новогодний приз достался именно тому, кому это сейчас особенно необходимо. "Спасибо за то, что есть такая игра, что мне впервые в жизни повезло!" - со слезами на глазах благодарит победительница. А мы желаем Галине Федоровне, чтобы и в плане здоровья ей теперь тоже всегда сопутствовала удача!

Что касается счастливчиков, которым в этом туре достались вместительные и стильные внедорожники "Ниссан Кашкай" из рук Сергея Лазарева, то прямо после церемонии награждения победители смогли уехать на них к себе домой. К слову, разыгранные в новогоднем туре внедорожники стали уже 126-м, 127-м и 128-м автомобилями, которые нашли своих обладателей в игре "Удача в придачу!" от "Евроопт".

Удачливые покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Кашкай", уже сегодня смогли уехать на них из "Е-Сити" прямо к себе домой
Удачливые покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Кашкай", уже сегодня смогли уехать на них из "Е-Сити" прямо к себе домой

Ключи от белоснежного "Ниссан Кашкай" сегодня вручены Алексею Тимощенко из деревни Наровчизна Мозырского района, который работает бригадиром пути на железной дороге. Вместительный автомобиль пришелся очень кстати этой многодетной семье, где подрастают трое детей. Так что без Бонстиков тут точно не обошлось - сейчас у юных поклонников игрушек на липучках в самом разгаре охота на новогоднюю коллекцию!

Белоснежный "Ниссан Кашкай" выиграл бригадир пути Алексей Тимощенко из деревни Наровчизна. В семье подрастают трое детей, так что вместительный внедорожник очень кстати! И без Бонстиков тут не обошлось!
Белоснежный "Ниссан Кашкай" выиграл бригадир пути Алексей Тимощенко из деревни Наровчизна. В семье подрастают трое детей, так что вместительный внедорожник очень кстати! И без Бонстиков тут не обошлось!

В "Удача в придачу!" супруги играют уже примерно год - и вот повезло! "Мы живем рядом с "Евроопт", так что делаем покупки только там и постоянно берем "товар удачи". Когда мы только начинали играть, жена сразу сказала: "Сначала выиграем машину, а потом квартиру!" Машину уже выиграли … - со смехом рассказывает победитель. - Ездить на "Ниссане" будем по очереди. У нас есть автомобиль - минивэн 99-го года. Но, конечно, с новой машиной он не сравнится! Так что всем, кому еще не повезло, желаю: играйте и выигрывайте! Пускай в новом году вам улыбнется удача!"

"Ниссан Кашкай" яркого красного цвета отныне будет радовать Анатолия Будревича из Гродно, сотрудника правоохранительных органов. "Это лучший подарок на Новый год! Как раз собирался покупать автомобиль, уже три месяца искал подходящий вариант на разных сайтах, сравнивал параметры, цены… А теперь вопрос снят! Модель устраивает полностью, тем более что супруга настаивала именно на покупке "Ниссана", - радуется этот покупатель.

Красный "Ниссан Кашкай" будет радовать Анатолия Будревича из Гродно, сотрудника правоохранительных органов. "Это лучший подарок на Новый год! Как раз собирался покупать автомобиль, а теперь вопрос снят!"
Красный "Ниссан Кашкай" будет радовать Анатолия Будревича из Гродно, сотрудника правоохранительных органов. "Это лучший подарок на Новый год! Как раз собирался покупать автомобиль, а теперь вопрос снят!"

"Евроопт" находится в шаговой доступности от дома, где живет семья победителей, так что заходит туда Анатолий очень часто. "Ценовая политика устраивает, скидки и качество продукции. А играть мы начали давно, как только карточку приобрели. Уже однажды повезло, выиграл сертификат на 5 рублей. Но, конечно, автомобиль - это совсем другое дело! Честно говоря, просто поражен, ведь ничего особенного в этом туре не покупал, обычный набор продуктов… И выиграл! - удивляется Анатолий Будревич. - В первый раз в жизни мне так повезло, теперь чувствую себя настоящим везунчиком! Так что всем желаю верить в удачу и играть. И у вас тоже все получится!"

А серебристый "Ниссан Кашкай" встретится со своей хозяйкой чуть позже. В эти праздничные дни Светлана Рекшта из Минска отправилась в Амстердам. Но выигранный внедорожник будет передан победительнице, как только она вернется домой.

А Светлану Рекшту из Минска новость о выигрыше нашла в Амстердаме. Но серебристый внедорожник дождется свою хозяйку!
А Светлану Рекшту из Минска новость о выигрыше нашла в Амстердаме. Но серебристый внедорожник дождется свою хозяйку!

Кроме того, в новогоднем туре были разыграны 200 крупных денежных призов по 1 000 рублей каждый. Эти кругленькие суммы победители получат 6 января в торжественной обстановке в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club отеля Marriott. Согласитесь, прекрасное подкрепление бюджета в дни праздничных затрат!

Уже практически два года игра "Удача в придачу!" от крупнейшей торговой сети "Евроопт" радует своих участников незабываемыми впечатлениями и ценными призами! Только представьте! Призовой фонд за 49 туров составил свыше 24 млн рублей, или около 13 млн долларов! Было разыграно более 2,4 млн призов! В том числе 29 квартир, 128 автомобилей и 320 туристических путевок на двоих на лучшие курорты мира. А также просто невероятное количество денежных призов, сертификатов на покупки и билетов на концерты самых популярных артистов! За время игры в свою удачу поверили миллионы белорусов из самых разных уголков нашей страны!

И "Удача в придачу!" обещает - все только начинается! В 2018 году поводов для радостных эмоций у покупателей "Евроопт" станет еще больше! Грандиозная новость! Уже с января РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ, а значит, и яркие шоу с участием самых любимых звезд, будут проходить не раз в две недели, как обычно, а КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ, по понедельникам!

Так, розыгрыш юбилейного, 50-го тура игры "Удача в придачу!", который стартовал 30 декабря, состоится уже в ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 января. В этот день своих обладателей в столичном "Е-Сити" найдут 50 000 денежных призов по 2 рубля на счет мобильного телефона, три автомобиля "Ниссан Жук" и 1-комнатная квартира в престижном районе Минска, по адресу улица Ильянская, 6. В розыгрыше ценных призов участвуют игровые коды, полученные с 30 декабря по 7 января включительно.

В новом году розыгрыши "Удача в придачу!" будут проходить КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК! На кону в 50-м туре три автомобиля и квартира в Минске!
В новом году розыгрыши "Удача в придачу!" будут проходить КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК! На кону в 50-м туре три автомобиля и квартира в Минске!

Как и прежде, игровой код начисляется за каждые 10 рублей чека с покупками, совершенными в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". При этом алкоголь и табачные изделия не учитываются, должен быть приобретен любой "товар удачи", а при расчете использована дисконтная карта "Е-плюс".

Совершайте свои новогодние покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 8 января!
Совершайте свои новогодние покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 8 января!

Так что теперь у каждого участника игры "Удача в придачу!" В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ШАНСОВ стать счастливым обладателем крутого внедорожника или собственного жилья в столице! А свидание с фортуной можно назначать КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

Не упускайте эту возможность в дни большого новогоднего и рождественского шопинга! Совершайте нужные покупки по выгодным ценам - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

﻿
Теги
конкурс, торговля
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3814 BYN 2.38 BYN 2.389 BYN
USD
1.979 BYN 1.986 BYN 2.005 BYN
RUB
3.4342 BYN 3.41 BYN 3.435 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Зимой под Гродно выросли лисички
Все видео

Фотоновости

Хоккеисты "Медведя" и "Шахтера" сыграли в первом матче финального турнира "Золотая шайба"
Все фото

Инфографика

Задачи социально-экономического развития Беларуси на 2018 год Основными целями социально-экономического развития Беларуси в 2018 году являются повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение устойчивого экономического роста и создание дополнительных условий для его ускорения в последующие годы.
Вся инфографика
Президент
Рост ВВП 3,5%, инфляция не более 6% - Лукашенко подписал указ о задачах развития Беларуси на 2018 год
Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами трагического ДТП в Перу
Лукашенко поздравил народного художника Беларуси Виктора Громыко с 95-летием
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Беларуси предложили председательство в некоторых весомых международных организациях - Макей
Дальнейшая либерализация визового режима для иностранцев важна для Беларуси - Макей
Кобяков рассказал об идеальном праздновании Нового года
Экономика
Фото из архива Совмин утвердил концепцию совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года
Программные кассы можно будет использовать во второй половине 2018 года при реализации товаров и услуг
Белорусский рубль на торгах 3 января ослаб к трем основным валютам
Происшествия
Фото из архива Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины на детской площадке в Витебске
Прокуратура Могилева выявила нарушения в установке искусственных неровностей на дороге
В Минске кассир по ошибке выдала клиенту лишнюю тысячу евро
Регионы
Анатолий Лис. Фото из архива Анатолий Лис поручил рассмотреть варианты кредитования частной компании по пошиву одежды в Кобрине
Опорная конструкция будет установлена на аварийном мосту через Сож до ремонтных работ
Брестский ДСТ заключил договоры на ремонт дорог в Киевской области
Спорт
Фото ХК "Динамо-Минск" Хоккеисты минского "Динамо" обыграли на выезде двукратного обладателя Кубка Гагарина, магнитогорский "Металлург"
Обыграть "Металлург" позволили дисциплинированные действия в защите - тренер "Динамо"
Женская сборная Беларуси по биатлону выступит сильнейшим составом на этапе КМ в Оберхофе
Технологии
Крупнейшие мировые компании-поставщики электронных услуг начнут отчислять НДС в белорусский бюджет
Бронзовый бобер в Бобруйске раздает бесплатный Wi-Fi
Германия может ввести санкции против Facebook
Культура
Лучшие фото БЕЛТА - 2017
Для участия в национальном отборе "Евровидения-2018" поступило 95 заявок
Ушла из жизни актриса Татьяна Майорова
В мире
Фото из архива Десять человек погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе
Электрички на Белорусском направлении в Москве могут идти с опозданием
Один человек погиб, 15 пострадали из-за бури "Элеанор" во Франции
Калейдоскоп
Гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака
Кинокритики выбрали самый лучший фильм о Гарри Поттере
В Великобритании выпустят марки с героями "Игры престолов"
Все круглые столы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова 13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев 11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Пресс-центр
Пресс-конференция Виктор Каранкевич,
Евгений Воронов,
Леонид Рудинский 21 декабря Настоящее и будущее белорусской энергетики Пресс-конференция Игорь Луцкий,
Владимир Андриевич,
Александр Лукашанец,
Александр Суша 19 декабря Франциск Скорина в энциклопедическом контексте Беларуси Пресс-конференция Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий 6 декабря Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя Онлайн-конференция Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин 6 декабря Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси Пресс-конференция Александр Барауля,
Ри Йонг Сон,
Ким Майонг Ганн,
Вячеслав Бержец 29 ноября VII Международные игры боевых искусств в Минске
Газета 7 дней
Сват, который не терпит смех ради смеха
В четыре руки
Персик с поволокой
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Лидия ЕРМОШИНА. Выборы – от слова «выбирать»
Віктар ЛОЎГАЧ. Партфель дэпутата
Виолетта САЛОДКАЯ. Преграждая путь диверсантам
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2016
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2017гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия