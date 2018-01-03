"Восьмерых детей вырастила!" Пенсионерка Галина Сивец из Новополоцка на Новый год выиграла 3-комнатную квартиру от "Евроопт"!

Выигрыш просторной квартиры в столице стал настоящей наградой для Галины Сивец за ее нелегкую судьбу. "От радости кричала "Ура-а-а!" на весь Новополоцк"

Новый год - это то особенное время, когда даже взрослые начинают верить в Деда Мороза. И загадывают, чтобы с 1 января их жизнь чудесным образом изменилась к лучшему. А победители новогоднего тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" точно знают - волшебство существует! Эти везунчики сделали свои праздничные покупки в магазинах торговой сети, а в придачу получили удачу! Трехкомнатная квартира в столице досталась пенсионерке Галине Сивец из Новополоцка, маме восьмерых (!) детей. А еще три покупателя въехали в 2018-й на новеньких внедорожниках "Ниссан Кашкай"! Серебристый достался Светлане Рекште из Минска, ярко-красный Анатолию Будревичу из Гродно, а белоснежный выиграл Алексей Тимощенко из деревни Наровчизна.

Ключи от квартиры и автомобилей победителям 49-го тура в столичном "Е-Сити" вручил генеральный директор сети магазинов "Евроопт" Андрей Зубков

Участие в новогоднем, 49-м туре игры "Удача в придачу!" приняло огромное количество покупателей - почти миллион. И более 6,5 млн игровых кодов. Так что в новый год народная игра от "Евроопт" вошла с новым рекордом! Всего за час по всей стране в эту субботу разлетелись более 100 тыс. призов! А суперпризы - квартиру и автомобили - разыграл известный певец Сергей Лазарев, который поздравил победителей лично. Также знаменитый артист порадовал поклонников хитами, автографами и совместными селфи. Такой подарок сделал всем своим покупателям "Евроопт"!

Сергей Лазарев не только разыграл главные призы новогоднего тура, но и порадовал поклонников своими хитами, а также автографами и совместными селфи!

"Потрясающая игра! Разыгрывается столько замечательных призов, и все по-честному! - поделился эмоциями от розыгрыша звездный гость. - Смотрите, люди сделали покупку - и выиграли автомобиль или трехкомнатную квартиру. Вау! Это же очень круто! Игра "Удача в придачу!" - это настоящий Дед Мороз для взрослых!"

Сергей Лазарев: "Люди сделали покупку - и выиграли автомобиль или квартиру. Вау! Это же очень круто! Игра "Удача в придачу!" – это настоящий Дед Мороз для взрослых!"

И вот пришла пора вручить самым удачливым покупателям 49-го тура их ценные призы! В центре внимания сегодня оказалась, конечно же, Галина Сивец из Новополоцка, которая всю жизнь проработала в торговле, а сейчас уже находится на заслуженном отдыхе. После смерти мужа она осталась одна с малышами на руках. Тогда опорой для женщины стал ее второй муж Виктор. А теперь по результатам новогоднего розыгрыша именно Галина Федоровна стала хозяйкой 3-комнатной квартиры в Минске! Это ли не чудо, то самое волшебство на Новый год?!

И вот ключи от выигранной квартиры – в руках у Галины Сивец. Самое время оценить собственную недвижимость в столице!

"Когда услышала по телефону, что выиграла квартиру, от радости на весь Новополоцк закричала: "Ура-а-а!" Раз 10, наверное! - с улыбкой признается она. - Прибежала домой и кричу мужу: "Витька, квартиру выиграли!" А он мне: "Ты что, прикалываешься?" Потом дочка позвонила с этой новостью, а муж все не верит. И только когда внук принес видео розыгрыша посмотреть, а потом смс-ка пришла, что в Минск надо ехать, тогда уже мы окончательно поверили, что все это правда! Я чуть не расплакалась, столько эмоций! Такая жизнь тяжелая, никогда не везло, и тут такая удача!"

Вид из собственных апартаментов в Минске открывается просто замечательный!

Сегодня ключи от выигранной недвижимости уже в руках у победительницы. И самое время оценить невероятный подарок судьбы во всех мелочах! Просторные столичные апартаменты расположены по адресу улица Ильянская, дом 4. Рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Кстати, это уже 29-я квартира, которая разыграна в игре "Удача в придачу!" . А внутри счастливицу уже ждал приятный бонус от "Е-Техно": холодильник, телевизор, варочная поверхность и духовой шкаф Samsung. Хоть сейчас бери - и справляй новоселье!

А в выигранной квартире победительницу уже ждал приятный бонус – комплект бытовой техники! То, что нужно, для комфортного новоселья!

Согласитесь, повезло Галине Федоровне невероятно! И все благодаря покупкам к Новому году. По традиции в этот праздник дома собираются все восемь детей, внуки… Компания получается солидная, так что без богатого праздничного стола не обойтись! Вот и в этом году заботливая мама поспешила в любимые "Евроопт" и "Бруснічку", чтобы закупиться как следует. И выиграла 3-комнатную квартиру в столице! "Мы с мужем решили, что оставим детям наше жилье в Новополоцке, а сами поедем в Минск. В столице медицина, думаю, получше, чем в нашем городе, а для меня это сейчас очень важно. Недавно перенесла тяжелейшую операцию, а теперь предстоит еще одна", - откровенно признается Галина Сивец.

Так что волшебный новогодний приз достался именно тому, кому это сейчас особенно необходимо. "Спасибо за то, что есть такая игра, что мне впервые в жизни повезло!" - со слезами на глазах благодарит победительница. А мы желаем Галине Федоровне, чтобы и в плане здоровья ей теперь тоже всегда сопутствовала удача!

Что касается счастливчиков, которым в этом туре достались вместительные и стильные внедорожники "Ниссан Кашкай" из рук Сергея Лазарева, то прямо после церемонии награждения победители смогли уехать на них к себе домой. К слову, разыгранные в новогоднем туре внедорожники стали уже 126-м, 127-м и 128-м автомобилями, которые нашли своих обладателей в игре "Удача в придачу!" от "Евроопт".

Удачливые покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Кашкай", уже сегодня смогли уехать на них из "Е-Сити" прямо к себе домой

Ключи от белоснежного "Ниссан Кашкай" сегодня вручены Алексею Тимощенко из деревни Наровчизна Мозырского района, который работает бригадиром пути на железной дороге. Вместительный автомобиль пришелся очень кстати этой многодетной семье, где подрастают трое детей. Так что без Бонстиков тут точно не обошлось - сейчас у юных поклонников игрушек на липучках в самом разгаре охота на новогоднюю коллекцию!

Белоснежный "Ниссан Кашкай" выиграл бригадир пути Алексей Тимощенко из деревни Наровчизна. В семье подрастают трое детей, так что вместительный внедорожник очень кстати! И без Бонстиков тут не обошлось!

В "Удача в придачу!" супруги играют уже примерно год - и вот повезло! "Мы живем рядом с "Евроопт", так что делаем покупки только там и постоянно берем "товар удачи". Когда мы только начинали играть, жена сразу сказала: "Сначала выиграем машину, а потом квартиру!" Машину уже выиграли … - со смехом рассказывает победитель. - Ездить на "Ниссане" будем по очереди. У нас есть автомобиль - минивэн 99-го года. Но, конечно, с новой машиной он не сравнится! Так что всем, кому еще не повезло, желаю: играйте и выигрывайте! Пускай в новом году вам улыбнется удача!"

"Ниссан Кашкай" яркого красного цвета отныне будет радовать Анатолия Будревича из Гродно, сотрудника правоохранительных органов. "Это лучший подарок на Новый год! Как раз собирался покупать автомобиль, уже три месяца искал подходящий вариант на разных сайтах, сравнивал параметры, цены… А теперь вопрос снят! Модель устраивает полностью, тем более что супруга настаивала именно на покупке "Ниссана", - радуется этот покупатель.

Красный "Ниссан Кашкай" будет радовать Анатолия Будревича из Гродно, сотрудника правоохранительных органов. "Это лучший подарок на Новый год! Как раз собирался покупать автомобиль, а теперь вопрос снят!"

"Евроопт" находится в шаговой доступности от дома, где живет семья победителей, так что заходит туда Анатолий очень часто. "Ценовая политика устраивает, скидки и качество продукции. А играть мы начали давно, как только карточку приобрели. Уже однажды повезло, выиграл сертификат на 5 рублей. Но, конечно, автомобиль - это совсем другое дело! Честно говоря, просто поражен, ведь ничего особенного в этом туре не покупал, обычный набор продуктов… И выиграл! - удивляется Анатолий Будревич. - В первый раз в жизни мне так повезло, теперь чувствую себя настоящим везунчиком! Так что всем желаю верить в удачу и играть. И у вас тоже все получится!"

А серебристый "Ниссан Кашкай" встретится со своей хозяйкой чуть позже. В эти праздничные дни Светлана Рекшта из Минска отправилась в Амстердам. Но выигранный внедорожник будет передан победительнице, как только она вернется домой.

А Светлану Рекшту из Минска новость о выигрыше нашла в Амстердаме. Но серебристый внедорожник дождется свою хозяйку!

Кроме того, в новогоднем туре были разыграны 200 крупных денежных призов по 1 000 рублей каждый. Эти кругленькие суммы победители получат 6 января в торжественной обстановке в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club отеля Marriott. Согласитесь, прекрасное подкрепление бюджета в дни праздничных затрат!

Уже практически два года игра "Удача в придачу!" от крупнейшей торговой сети "Евроопт" радует своих участников незабываемыми впечатлениями и ценными призами! Только представьте! Призовой фонд за 49 туров составил свыше 24 млн рублей, или около 13 млн долларов! Было разыграно более 2,4 млн призов! В том числе 29 квартир, 128 автомобилей и 320 туристических путевок на двоих на лучшие курорты мира. А также просто невероятное количество денежных призов, сертификатов на покупки и билетов на концерты самых популярных артистов! За время игры в свою удачу поверили миллионы белорусов из самых разных уголков нашей страны!

И "Удача в придачу!" обещает - все только начинается! В 2018 году поводов для радостных эмоций у покупателей "Евроопт" станет еще больше! Грандиозная новость! Уже с января РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ, а значит, и яркие шоу с участием самых любимых звезд, будут проходить не раз в две недели, как обычно, а КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ, по понедельникам!

Так, розыгрыш юбилейного, 50-го тура игры "Удача в придачу!", который стартовал 30 декабря, состоится уже в ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 января. В этот день своих обладателей в столичном "Е-Сити" найдут 50 000 денежных призов по 2 рубля на счет мобильного телефона, три автомобиля "Ниссан Жук" и 1-комнатная квартира в престижном районе Минска, по адресу улица Ильянская, 6. В розыгрыше ценных призов участвуют игровые коды, полученные с 30 декабря по 7 января включительно.

В новом году розыгрыши "Удача в придачу!" будут проходить КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК! На кону в 50-м туре три автомобиля и квартира в Минске!

Как и прежде, игровой код начисляется за каждые 10 рублей чека с покупками, совершенными в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". При этом алкоголь и табачные изделия не учитываются, должен быть приобретен любой "товар удачи", а при расчете использована дисконтная карта "Е-плюс".

Совершайте свои новогодние покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 8 января!

Так что теперь у каждого участника игры "Удача в придачу!" В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ШАНСОВ стать счастливым обладателем крутого внедорожника или собственного жилья в столице! А свидание с фортуной можно назначать КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

Не упускайте эту возможность в дни большого новогоднего и рождественского шопинга! Совершайте нужные покупки по выгодным ценам - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!