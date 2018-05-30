Воспитанники детдомов из Минской и Витебской областей стали гостями посольства Беларуси в Москве

30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В преддверии Международного дня защиты детей посольство Беларуси в России посетили 18 воспитанников детских домов семейного типа и школ-интернатов из Минской и Витебской областей в сопровождении сотрудников управлений образования, представителей Белорусского детского фонда и родителей-воспитателей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.

Гости ознакомились с историческим зданием посольства, с Деловым и культурным комплексом, в котором была развернута выставка детского рисунка "Я открываю Беларусь". Детям вручены подарки, приготовленные для них ЗАО "Торговый дом "БелАЗ".

Для юных соотечественников сотрудниками посольства организованы экскурсии по Красной площади, в музей "Стрелецкие палаты", другим достопримечательностям российской столицы, в посольском ресторане белорусской кухни "Верасы" подготовлены национальные угощения.

1 июня - в Международный день защиты детей - воспитанники белорусских детских домов станут участниками ежегодных торжеств, которые проводит Российский детский фонд. В Государственном академическом Большом театре России для нескольких тысяч детей-сирот, социально незащищенных, инвалидов из регионов России и других стран СНГ будет дан спектакль "История Кая и Герды".-0-