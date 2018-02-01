ВОЗ рекомендовала белорусскую программу иммунизации к внедрению в других странах

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала белорусскую программу иммунизации к внедрению в других странах, сообщила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь в конце 2017 года принимала миссию экспертов ВОЗ, которая изучала национальную программу иммунизации. Система получила высокую оценку экспертов и рекомендована для внедрении в других странах.

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