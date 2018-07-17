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Возможность формирования системы экспертных центров обсуждается в Беларуси

Общество 17.07.2018 | 17:13
Фото из архива
Фото из архива

17 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Возможность формирования системы экспертных центров обсуждается в Беларуси. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов.

В условиях стоящих перед Беларусью задач по социально-экономическому развитию необходимо максимально использовать интеллектуальный потенциал, для чего и предназначены экспертные центры, отметил сенатор.

Мировой опыт свидетельствует, что такие организации выполняют функцию поддержки принятия решений органами исполнительной власти. Экспертные, или мозговые, центры могут быть структурами, аффилированными с властью, или независимыми площадками, которые на основе объективной оценки ситуации, зарубежного опыта выдают рекомендации по тем или иным вопросам в зависимости от поставленных задач, благодаря чему повышается эффективность решений.

“Подобные центры существуют в стране, но необходимо добавить содержательности, усилить практическую направленность в их работе”, - сказал Сергей Рахманов. При принятии решений на любом уровне необходимо опираться на мнение экспертов. Это должно стать правилом, а экспертное сообщество должно занимать достойные позиции в государственной системе, убежден сенатор.

В Витебске Сергей Рахманов принял участие в расширенном заседании Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности.-0-

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