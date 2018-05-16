16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность перевода арендного жилья в социальное планируется включить в обновленный Жилищный кодекс, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Оксана Гайдук.

Депутат пояснила, что возможность перевода арендного жилья в жилые помещения социального пользования предусмотрена для определенной категории граждан. Речь идет о тех, кто нуждался в улучшении жилищных условий, не стоял в очереди, но имеет право на социальное жилье. "Если им предоставлено арендное, то его можно будет перевести в жилое помещение социального пользования", - отметила Оксана Гайдук.

Это предусмотрено поправками в некоторые законы Беларуси по вопросам правового регулирования жилищных отношений. Законопроект предполагает изложение Жилищного кодекса в новой редакции и закрепляет то новое и перспективное, что наработано за последние годы, сохраняя при этом социальную направленность. Оксана Гайдук рассказала о других нововведениях. В частности, законопроектом закрепляются основные жилищно-коммунальные услуги, а также перечень лиц, которые могут выступать их исполнителями и потребителями. В документе прописана обязанность участников долевой собственности оплачивать ЖКУ соразмерно своей доле. В обновленном Жилищном кодексе нашла отражение новая структура госжилфонда: социальное жилье, жилье в общежитиях, специальные жилые помещения и арендное жилье. Кроме того, в законопроекте урегулированы отдельные вопросы, связанные с финансовой арендой (лизингом) жилых помещений.

Поправки в некоторые законы Беларуси по вопросам правового регулирования жилищных отношений депутаты планируют рассмотреть в первом чтении на заседании Палаты представителей 17 мая.-0-