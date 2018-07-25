Возможность покупки отчужденного району жилья АПК закрепит кадры на селе - эксперты

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Указом №287 "О продаже жилых домов (квартир) в сельской местности" сельчанам предоставлено право приобретать жилье, переданное на баланс ЖКХ от сельхозорганизаций, что создает дополнительные условия для закрепления кадров на селе. Подробнее нюансы нового документа корреспонденту БЕЛТА разъяснили в Минском облисполкоме.

"В целях финансового оздоровления предприятий АПК сельскохозяйственные организации имеют право передавать жилые помещения в коммунальную собственность соответствующих районов. Однако, перейдя на баланс районного ЖКХ, такие дома и квартиры становятся коммерческим жилым фондом. Соответственно, существенно изменяется арендная плата, - пояснили в облисполкоме. - Для снижения финансовой нагрузки, а также урегулирования порядка отчуждения жилых домов, наряду со стратегической задачей по закреплению кадров на селе, главой государства 20 июля 2018 года подписан указ №287. Документом установлено право местных исполнительных и распорядительных органов отчуждать заселенные жилые дома (квартиры) проживающим в них гражданам в порядке, установленном указом №253".

Каждый потенциальный покупатель должен соответствовать ряду условий, закрепленных в указе №253, Положениях о продаже жилых домов, утвержденных организациями, а также отдельным требованиям на местах, которые могут быть связаны с особенностями работы.

"К слову, в новом указе также появилась расшифровка того, кто относится к работникам социально-культурной сферы и в отношении кого соответственно действует документ", - добавили в облисполкоме. Под работниками организаций социально-культурной сферы понимаются руководители и специалисты организаций здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, учреждения образования.

Таким образом, имея вполне конкретную перспективу решения жилищного вопроса, специалисты будут с большей охотой закрепляться на селе.

Вместе с тем новым документом вносятся изменения и дополнения в указ №253 о продаже жилых домов сельскохозяйственными организациями и райисполкомами. Четко урегулирован порядок возмещения средств, затраченных гражданином на изготовление за счет собственных средств от имени сельхозорганизации, райисполкома следующих документов: ведомости технических характеристик; техпаспорта; землеустроительного дела на земельный участок; свидетельства (удостоверение) о государственной регистрации недвижимости; заключения об оценочной и рыночной стоимости.

В свою очередь нормативно прописан и порядок отчуждения жилых помещений организаций, в отношении которых открыто конкурсное производство (банкротство).Чтобы не ущемлялись права граждан, антикризисный управляющий не позднее семи календарных дней со дня выявления жилого дома направляет письменное предложение нанимателям жилых домов (квартир) об их приобретении. Если в отношении предприятия будет открыто ликвидационное производство, то ранее заключенные договора купли-продажи жилых домов (квартир) с рассрочкой продолжают свое действие, но не уплаченная сумма в последующем будет уплачиваться в бюджет соответствующего района.

Кроме того, новый документ освобождает сельхозорганизации от налогообложения по операциям, связанным с переводом на соответствующие райисполкомы долга по льготным кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и приобретение жилых домов или квартир. И это дополнительно стимулирует процессы финансового оздоровления организаций АПК.-0-