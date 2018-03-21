Возможность учиться бесплатно на заочном отделении будет сохранена - Карпенко

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность обучаться на заочной форме за счет средств республиканского бюджета для отдельных категорий граждан будет сохранена. Об этом сегодня в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА сообщил министр образования Игорь Карпенко.
Отвечая на вопрос относительно перспектив заочного обучения только на платной основе, он констатировал, что такие предложения звучали. Но в этом году цифра приема на заочные отделения по всем специальностям как в бюджетной, так и во внебюджетной форме спланирована. "Соответственно, мы отталкиваемся от того, что получение образования осуществляется на конкурсной основе. Возможно, будут расширяться цифры приема на платной основе. Вместе с тем возможность обучаться на заочной форме за счет средств республиканского бюджета для отдельных категорий граждан будет сохранена", - добавил министр.
Что касается стоимости заочного обучения, то ее формирование и изменение происходит в соответствии с законодательством на основании заключенных с гражданами договоров о подготовке специалиста. Формирование стоимости обучения в государственных учреждениях высшего образования осуществляется в соответствии с указом №126 от 28.02.2006, с постановлением Министерства образования №210 от 29.07.2011 в размере экономически обоснованных затрат, необходимых для подготовки специалиста по конкретной специальности в данном вузе.-0-
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