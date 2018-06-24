Возобновлена работа украинского пункта пропуска "Пища" на границе с Беларусью

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возобновлена работа пункта пропуска "Пища" на украинском участке границы с Беларусью, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

По информации, поступившей белорусским пограничникам от сопредельной стороны, в полном объеме возобновлено оформление граждан и транспортных средств в пункте пропуска “Пища” (сопредельный белорусский - “Олтуш”).

Как сообщалось, ранее работа пункта была приостановлена из-за отключения электроэнергии.-0-