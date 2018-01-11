Врачей общей практики в Беларуси оснастят планшетами

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачей общей практики в Беларуси планируется оснастить планшетами, сообщил журналистам главный терапевт Министерства здравоохранения Александр Вербовиков, предает корреспондент БЕЛТА.

В 2018 году продолжится реализация подпрограммы госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность" по реорганизации поликлинического звена. Будет продолжена работа по переходу на общеврачебную практику. Подразумевается не только получение медиком новых компетенций, но и переоснащение кабинетов. Врача общей практики оснастят современными электронными тонометрами, переносным электрокардиографом, планшетами и др.

"Планируется закупка планшетов с возможностью считывания штрих-кодов, чтобы с помощью электронной пластиковой карты пациента можно было на дому получить информацию о нем", - сказал Александр Вербовиков.

Будет модернизировано рабочее место врача общей практики. Он будет иметь доступ к общей информационной базе, где сможет увидеть медицинскую информацию о пациенте, его госпитализациях, лечении, о том, какие лекарственные препараты принимал и когда проходил инструментальные и лабораторные методы исследования.

Такие нововведения, по словам главного терапевта Минздрава, позволят идти в ногу с современной технологичной медициной. Переход на общеврачебную практику будет постепенным - до 2020 года. На данный момент готовятся нормативные правовые акты. Идет согласование табеля оснащения кабинета, сумки-укладки врача.

Оказывать помощь врачу общей практики будет помощник врача и медсестра. -0-