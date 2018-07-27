Врачи-гигиенисты рекомендуют в жару чаще проветривать помещение и пить больше воды

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В жаркую погоду рекомендуется чаще проветривать помещение и пить больше воды и несладких ягодных морсов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в связи с предстоящими жаркими выходными.

Находиться на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами можно только при наличии головного убора. Одежда должна быть легкой, воздухопроницаемой, свободной, из хлопковых и льняных тканей светлых тонов. Рекомендуется использовать солнцезащитные кремы. С 12 до 17 часов лучше не находиться на солнце. Прогуливаться с детьми можно в утренние (с 8.00 до 12.00) и вечерние (после 18.00) часы.

Для питья нужно использовать кипяченую или бутилированную воду. Газированные и сладкие напитки лучше не употреблять.

Купаться стоит только в водоемах, разрешенных для организованного отдыха. Нужно стараться не заглатывать воду - это стоит объяснить и детям.

Особое внимание - питанию. Овощи, фрукты, ягоды перед употреблением нужно тщательно мыть, для детей младшего возраста - кипяченой или бутилированной водой. Перед тем, как почистить мандарины, апельсины, бананы, киви и др., обязательно стоит промыть их под проточной или кипяченой водой. Они проходят длительный этап транспортировки, в процессе чего возможно загрязнение возбудителями острых кишечных инфекций. При покупке мясных полуфабрикатов, салатов, творога, молока, пирожных важно обращать внимание на срок годности и условия хранения. При малейшем подозрении, что холодильное оборудование работает неэффективно, продукт покупать не следует.

Как сообщалось, в Беларуси 28 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Днем температура воздуха достигнет 26-32 градусов. В воскресенье, 29 июля, на большей части территории страны будет 30-32 градуса.-0-

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