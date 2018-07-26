Временная экспозиция о главном фронте на Востоке открылась в Музее истории ВОВ

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Главный фронт на Востоке" Мемориального музея антияпонской войны китайского народа (Пекин) открылась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее ВОВ.

Документальный ряд, представленный в экспозиции

Ее материалы рассказывают о борьбе китайского народа с японскими захватчиками во время Японо-китайской войны 1937-1945 годов, а также о периодических боевых действиях, которые велись с 1931 года. Экспозицию составили более 170 фотографий и документов, отражающих огромные народные жертвы и исторический вклад, которые Китай внес в победу во Второй мировой войне. В то же время она показывает современникам, что война китайского народа против Японии получила широкое сочувствие и активную поддержку со стороны международного сообщества.

Фрагмент экспозиции "Главный фронт на Востоке"

Выставка проходит в рамках сотрудничества между музеями, входящими в состав Международной ассоциации музеев Второй мировой войны.

Работа временной экспозиции продлится до 25 октября.-0-

Китайская делегация на мероприятии

Фото Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны