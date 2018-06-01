1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Применение соглашения Беларуси и РФ о признании виз на время ЧМ-2018 начинается 1 июня. Об этом сегодня журналистам сообщил советник консульско-правового управления главного консульского управления МИД Беларуси Александр Мацуков, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель МИД проинформировал, что в соответствии с соглашением иностранные болельщики будут въезжать на территории России и Беларуси через совместную границу - по трем автомобильным и трем железным дорогам. Кроме того, возможен проезд из Беларуси в Россию и наоборот авиатранспортом. Действие соглашения частично распространяется на водителей транспортных средств, которые будут перевозить болельщиков, уточнил Александр Мацуков.

Он напомнил, что российские паспорта болельщиков, которые дают право на безвизовый въезд, выезд и пребывание в РФ, начнут применяться уже с 4 июня, за 10 дней до начала чемпионата, их действие будет прекращено 25 июля. "Въезд иностранцев на территорию Беларуси будет осуществляться без виз по этим документам, а также по паспорту, который должен быть на руках у иностранного гражданина, до 15 июля, выезд до 25-го июля", - сказал Александр Мацуков.

Как сообщалось, Беларусь и Россия 29 мая подписали межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. В соответствии с документом на время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля. Российская сторона в свою очередь предоставит в 2019 году право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры.-0-