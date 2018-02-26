26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временные неудобства при пересечении белорусско-польской границы возможны 26 и 27 февраля. Такая информация размещена на информационном портале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
Возможные затруднения при пересечении границы связаны с проведением работ по модернизации инфраструктуры в польском пункте пропуска "Словатыче" (сопредельный белорусский - "Домачево").
Работы будут проходить 26 и 27 февраля в период с 12.00 до 16.00 по минскому времени.
Госпогранкомитет рекомендует гражданам и грузоперевозчикам учитывать эту информацию.-0-
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