ВС Беларуси и Великобритании согласовали сотрудничество по контролю над вооружениями на 2019 год

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и британские военные согласовали сотрудничество по контролю над вооружениями на 2019 год, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

Встреча представителей вооруженных сил Беларуси и Великобритании прошла в Минске 6 июля. "Стороны оценили выполнение мероприятий двустороннего сотрудничества в 2017-2018 годах, рассмотрели предложения, направленные на повышение эффективности проводимых мероприятий. Также согласованы вопросы сотрудничества в области контроля над вооружениями в 2019 году", - проинформировали в Минобороны.-0-