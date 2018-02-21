ВС заинтересован активизировать работу с Германским фондом международного правового сотрудничества

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд Беларуси выразил готовность к активному деловому диалогу с Германским фондом международного правового сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ВС по итогам встречи председателя Верховного суда Валентина Сукало с директором Германского фонда Штефаном Хюльсхерстером, которая состоялась в Минске.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по актуальным для развития судебной системы Беларуси направлениям. Среди них темы судебного администрирования и повышения квалификации судей, внедрение с июля текущего года апелляции в гражданское судопроизводство. Кроме того, была рассмотрена возможность обмена экспертным опытом при разработке концепции единого гражданского процессуального кодекса, а также при дальнейшем внедрении альтернативных способов разрешения споров.

В завершение встречи Валентин Сукало поблагодарил Штефана Хюльсхерстера за конструктивный подход к сотрудничеству и высказал заинтересованность в дальнейшем активном деловом диалоге между сторонами.

Штефан Хюльсхерстер также посетил Министерство юстиции, где состоялась встреча с первым замминистра юстиции Сергеем Задираном. В качестве приоритетных направлений сотрудничества выбраны изучение немецкого опыта в сфере нормотворческой деятельности, деятельности нотариата, а также в сфере общественного контроля за соблюдением прав осужденных. По информации пресс-службы Минюста, стороны достигли предварительной договоренности о формах реализации взаимодействия.

Германский фонд международного правового сотрудничества (IRZ) по поручению правительства ФРГ содействует государствам-партнерам в процессе реформирования национальных правовых систем и органов юстиции. Сегодня IRZ имеет опыт правового сотрудничества с более чем 30 странами. Работа с Беларусью началось еще в 1993 году в рамках программы федерального правительства "Трансформ". В ходе следующего долгосрочного проекта "Диалог по вопросам правового государства" с 1996 по 2012 годы было проведено множество мероприятий по этим вопросам, а также по темам гражданского и экономического права с участием госорганов и негосударственных организаций. В июне 2016 года был возобновлен двусторонний диалог по вопросам правового сотрудничества фонда с государственными и негосударственными партнерами в Беларуси.-0-