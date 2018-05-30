ВС заинтересован в экспертной помощи Совета Европы по вопросам судебного реформирования

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд заинтересован в экспертной помощи Совета Европы по вопросам судебного реформирования. Такая информация размещена на сайте суда по итогам встречи первого зампредседателя ВС Валерия Калинковича с делегацией Совета Европы, сообщает БЕЛТА.

Валерий Калинкович подтвердил заинтересованность в углублении сотрудничества с международными организациями по вопросам, касающимся правосудия и судебного администрирования. "Верховный суд остается заинтересованным в сотрудничестве с Советом Европы, в том числе по проекту "Оказание содействия в реализации судебной реформы в Беларуси" совместной программы СЕ/ЕС "Партнерство ради качественного управления" (PGG)", - отметил он.

Верховный суд заинтересован в качественной реализации мероприятий проекта. По словам первого зампредседателя ВС, интерес представляет, в частности, сотрудничество по изучению опыта в области судебного администрирования и управления персоналом, правовой информатизации, а также экспертная помощь при разработке концепции единого процессуального кодекса и введении в уголовное законодательство понятия "уголовный проступок".

Представители Совета Европы акцентировали внимание на основной миссии проекта, заключающейся в конструктивном взаимном сотрудничестве и обмене опытом со странами-участниками.

Проект Совета Европы "Оказание содействия в реализации судебной реформы в Беларуси" совместной программы СЕ/ЕС "Партнерство ради качественного управления" (PGG) направлен на имплементацию положений раздела "Система правосудия, включая обеспечение верховенства права" Межведомственного плана по реализации рекомендаций, принятых Беларусью по итогам прохождения второго цикла универсального периодического обзора в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека, и рекомендаций, адресованных Беларуси договорными органами по правам человека, на 2016-2019 годы.

В реализации зонтичной программы СЕ/ЕС "Партнерство ради качественного управления" (PGG), ранее именовавшейся "Рамки программного взаимодействия" для стран "Восточного партнерства" Беларусь участвует с 1 января 2015 года.-0-