Все больше коммерческих организаций применяют гибкие системы оплаты труда - Минтруда

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси количество коммерческих организаций, применяющих гибкие системы оплаты труда, продолжает расти, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

На 1 января 2012 года гибкие системы оплаты труда применяли всего 288 коммерческих организаций, или 0,23% от общего их количества в республике. На 1 января 2016 года таких было уже более 10 тыс. из 141,6 тыс. организаций, или 7,1%; на 1 октября 2017-го - 13362 организации из 140,8 тыс., что составляет 9,5%.

В министерстве подчеркнули, что во многом это результат проводимой работы по оказанию методической помощи и правовому просвещению специалистов организаций в области оплаты труда, по обучению и распространению передового опыта. "Основная задача нанимателя в реальном секторе экономики - разработать механизм материального стимулирования работников, мотивирования к плодотворному труду. Законодательство предоставляет право нанимателям коммерческих организаций самостоятельно на основании локальных нормативных правовых актов устанавливать работникам любые системы оплаты труда - как с применением Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь (ЕТС), так и без ее применения. Организации могут определять составляющие зарплаты и их размеры с учетом их финансовых возможностей, специфики и особенностей экономической деятельности. В настоящее время в области оплаты труда сняты практически все ограничения", - отметили в Минтруда.

Широкие возможности в использовании различных систем оплаты труда закреплены Директивой №4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь" и указом №181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда".

В Министерстве труда и соцзащиты подчеркнули, что в настоящее время в реальном секторе экономики главным условием роста заработной платы является эффективность хозяйствования организаций, в том числе опережающие темпы роста производительности труда над темпами роста заработной платы, и их финансовое состояние. Как сообщалось ранее, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в ноябре 2017 года составила Br836,9, в том числе у работников промышленности - Br920,5, строительства - Br899, образования - Br572,1, здравоохранения - Br648,4.-0-