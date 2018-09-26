Все четыре санатория системы Минтруда и соцзащиты работают с полной загрузкой

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все четыре санатория системы Министерства труда и социальной защиты работают с 100-процентной загрузкой, сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Четыре санатория, которые функционируют в системе Минтруда и соцзащиты, работают круглый год со стопроцентной загрузкой. Оздоровиться в них могут 17,5 тыс. человек. При этом в здравницах постоянно обновляется оборудование, улучшаются условия для лечения и оздоровления. Эта система и дальше будет развиваться для того, чтобы пожилые люди имели возможность поправить свое здоровье", - сказал Александр Румак.

По его словам, санатории Минтруда и соцзащиты социально ориентированы. И, как правило, в них оздоравливаются граждане, которым по законодательству предоставлено право бесплатного санаторно-курортного лечения. В основном это ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды. "В соответствии с законодательством инвалиды первой и второй группы обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение один раз в два года. Пожилым людям для того, чтобы получить путевку, необходимо обратиться в районное представительство Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения и написать заявление. Конечно, существует некоторая очередность, особенно в крупных городах, но в итоге все получают возможность оздоровиться в наших здравницах", - отметил замминистра.-0-