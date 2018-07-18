18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все госорганизации Беларуси перейдут на электронный документооборот до конца 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе организации и продвижения услуг Национального центра электронных услуг.

"До конца 2019 года к системе межведомственного электронного документооборота (СМДО) будут подключены все государственные организации, их около 17 тыс.", - рассказали в НЦЭУ.

СМДО позволяет электронным документам беспрепятственно и за короткое время попадать в нужную инстанцию. "Подписание, согласование, вынесение решений - любая процедура выполняется в четко прописанные сроки. Электронный документ имеет юридическую силу, равно как и бумажный. Экономятся время и ресурсы, исключаются ошибки, к минимуму сведен человеческий фактор", - пояснили в НЦЭУ.

Возможности СМДО позволяют обрабатывать до 100 тыс. электронных документов в неделю.

Процесс подключения к системе межведомственного электронного документооборота начался в 2013 году, сегодня в ней 10 тыс. абонентов - более половины белорусских государственных организаций и предприятий. Изначально система разрабатывалась для госорганов, министерств и ведомств, однако сейчас удобство этого сервиса оценил и бизнес - МТС, ZTE, "БЕЛДЖИ" и другие компании.-0-