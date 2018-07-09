Все крупные межрайонные центры в ближайшие 2-3 года оснастят ангиографами - Минздрав

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все крупные межрайонные центры Беларуси оснастят ангиографами в течение 2-3 лет, сообщил журналистам главный специалист управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александр Вербовиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Ангиографическая помощь сегодня оказывается в Минске и областных центрах, а также в Пинске, Солигорске, Орше, Барановичах. В 2018 году ангиограф появится в Новополоцке. "В течение ближайших нескольких, думаю, 2-3 лет такая помощь будет оказываться во всех крупных межрайонных центрах, в том числе Мозыре, Лиде, Бобруйске", - сказал Александр Вербовиков.

По словам главного специалиста управления, оказание кардиологической помощи населению - одно из приоритетных направлений отечественного здравоохранения. Это связано не только с высокой распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний, но и необходимостью улучшения их профилактики и лечения. Для оказания качественной, доступной помощи пациентам с болезнями системы кровообращения (БСК) выстроена стройная стабильно функционирующая система, которая включает четыре уровня.

Первостепенная задача врача любой специализации в амбулаторно-поликлиническом, стационарном звене - измерение артериального давления. При выявлении высоких цифр и факторов риска пациента направляют к терапевту, кардиологу, отметил Александр Вербовиков.

На протяжении нескольких лет в Минске, областных и районных центрах проводятся широкомасштабные информационно-образовательные акции по профилактике неинфекционных заболеваний, в том числе БСК. Они проходят еженедельно на производствах, в гипермаркетах, аптеках, учреждениях здравоохранения. В частности, в Минске за первое полугодие проведено 2 116 таких мероприятий с участием 135,5 тыс. человек.-0-