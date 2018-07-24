Все на семейный фестиваль "Облака молока"!

27 июля все дороги ведут активных и веселых в солнечный город Брест! Здесь в парке Мира (ул.Ленинградская) с 12:00 до 23:00 пройдет грандиозный семейный фестиваль "Облака молока"!
Фееричный праздник молока от компании "Савушкин продукт" при поддержке Брестского городского исполнительного комитета в третий раз соберет несколько тысяч друзей, чтобы окунуться в увлекательнейший мир молочного волшебства! Здесь будет множество фестивальных площадок с развлечениями для взрослых и детей на любой вкус: десятки ярких оригинальных фотозон, мастер-классы по старинным танцам, дискотека для детей и квест для всей семьи, смузи-бар и скейт-площадка… Вечером гостей праздника ждет гала-концерт с участием группы "Тяни-Толкай". А яркую точку праздника поставит грандиозный фейерверк!
Скорее знакомьтесь с подробной программой фестиваля на сайте
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