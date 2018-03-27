Все охотпользователи Беларуси должны начать продажу путевок через интернет до 1 января 2019 года

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всех охотпользователей Беларуси обязали обеспечить продажу путевок через интернет до 1 января 2019 года, сообщил сегодня первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Указом мы обязали всех охотпользователей до 1 января 2019 года обеспечить возможность реализации охотничьих путевок через интернет. Сейчас эта норма у нас действует для лесоохотничьих хозяйств", - пояснил первый замминистра.

Александр Кулик уточнил, что через "Белгосохоту" человек, не выходя из дома, уже может приобрести и оплатить путевку.

Кроме того, указ №112 упрощает процедуру предоставления в аренду охотничьих угодий. "Теперь юридическому лицу достаточно подать заявление и пройти определенную процедуру. Увеличивается и минимальный срок аренды охотничьих угодий до 20 лет - раньше было до 10 лет. Также документ определяет исчерпывающий список оснований для отказа в предоставлении охотничьих угодий. Среди других новаций - из списка административных процедур исключена аккредитация на право ведения охотничьего хозяйства. Мы учли предложения и Госинспекции, и общественных объединений, которые считали, что это излишняя бюрократическая процедура", - отметил первый замминистра.

Также документом упрощена процедура для получения участков для вольеров. "Это будет происходить на основании решения местного исполнительного органа - райисполкома - и по согласованию с землепользователями. Теперь это проходит без процедуры изъятия земельного участка у землепользователя", - пояснил Александр Кулик.

Указ предусматривает случаи, когда охотникам при проведении охоты в присутствии должностного лица - пользователя охотничьих угодий - разрешается перевозка разряженного незачехленного оружия (кроме населенных пунктов) "Еще одно нововведение - разрешить присутствовать на охоте в качестве загонщиков лицам, достигшим 18 лет, которые не имеют госудостоверения на право охоты. Много молодых людей, желающих вступить в ряды охотников, хотят посмотреть, что это такое. Такое предложение от общественности поступило, и мы его учли", - сообщил представитель Минлесхоза.

Изменилось и время, когда весенняя охота запрещена: раньше запрет действовал с 11.00 до 18.00, со вступлением указа в силу - с 12.00 до 18.00.

Как сообщалось, на прошлой неделе Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №112 "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства". Документом предусматривается ряд мер, направленных на совершенствование ведения охотничьего хозяйства и охоты. В частности, упрощается механизм предоставления юридическому лицу в аренду охотничьих угодий с увеличением возможного срока аренды до 20 лет, устанавливаются новые формы необходимых для охоты документов и упрощается порядок их заполнения.

Кроме того, предусмотрены меры, направленные на повышение доходности охотничьих хозяйств за счет включения в перечень охотничьих животных гоголя, свиязи и цапли белой большой. Указом конкретизируются отдельные термины (понятия), используемые в охотхозяйственной деятельности, а также систематизируются таксы для определения размера вреда, причиненного окружающей среде.-0-