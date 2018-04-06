Все попавшие в базу данных не занятых в экономике будут об этом проинформированы

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все попавшие в базу данных не занятых в экономике трудоспособных граждан будут об этом проинформированы, сообщил сегодня первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович на брифинге о применении новых положений и реализации норм декрета №1 в пресс-центре БЕЛТА.

"Комиссии и местные органы власти будут сами принимать решения о порядке уведомления граждан. В положении о комиссии это не прописано. Но все граждане, которые попадут в базу данных, будут проинформированы об этом", - отметил Андрей Лобович.

Декрет №1 "О содействии занятости", направленный на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения, был опубликован 26 января 2018 года. Для реализации декрета правительством принято постановление №239 от 31 марта 2018 года, которым определен порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике. Перечень тех, кто считается занятым в экономике, приведен в пункте 3 положения.

Среди них легально работающие граждане, в том числе выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, ремесленники, занимающиеся агротуризмом, деятельностью без регистрации ИП, но уплачивающие единый налог. Также занятыми в экономике считаются граждане, осуществляющие творческую деятельность (статус которых подтвержден творческим союзом), получающие образование в дневной форме и на дому (за исключением допобразования детей и молодежи и образовательных курсов для взрослых). Те, кто производит продукцию растениеводства, животноводства, за исключением жителей областных центров и Минска, на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, КФХ, огородничества, строительства и обслуживания жилого дома. Матери, мачехи, отцы, отчимы, усыновители, опекуны, попечители, воспитывающие детей в возрасте до 7 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей. И некоторые другие категории.

Исключаются из списка не занятых в экономике граждане, занятость которых по объективным причинам затруднена или невозможна. Список таких категорий приведен в пункте 4 постановления. Среди них люди с инвалидностью, граждане, отбывающие наказание, находящиеся на принудительном лечении по решению суда и иные категории. "Для имеющих трудности с трудоустройством предусмотрен льготный период в шесть месяцев по окончании деятельности, в течение которого они не будут включаться в базу данных. Это являвшиеся военнослужащими, сотрудниками военнизированных организаций, имевшие специальное звание резервиста, военнообязанного, прошедшие альтернативную службу и другие", - добавил Андрей Лобович.

"Что касается работающих за границей, они свой статус должны подтвердить при обращении в комиссию. В этом случае они не попадут в список не занятых в экономике для возмещения услуг", - уточнил Андрей Лобович. То же касается и учащихся за границей.

Ключевая роль в организации работы по выполнению норм декрета №1 отведена местным органам власти. Для этого предусматривается создание местными исполнительными и распорядительными органами постоянно действующих комиссий, основными задачами которых являются содействие гражданам в трудоустройстве. Примерное положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения разработано правительством и утверждено постановлением №240 от 31 марта 2018 года.

"Граждане, которые попадут в базу данных, получат содействие в трудоустройстве. Это их право - воспользоваться такой помощью или нет", - подчеркнул Андрей Лобович.-0-

База данных не занятых в экономике граждан будет актуализироваться ежеквартально Для реализации декрета №1 "О содействии занятости" правительством принято постановление №239 от 31 марта 2018 года, которым определен порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике.

Минтруда подготовит перечень трудных жизненных ситуаций в помощь местным комиссиям "Мы постараемся подготовить методические рекомендации для работы комиссий на местах, - сказал Андрей Лобович. - Своеобразный открытый перечень примеров тяжелых жизненных ситуаций, которые являются основанием для исключения из базы не занятых в экономике граждан, направим в регионы".

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