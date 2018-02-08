Все приоритеты председательства Беларуси в ОДКБ в 2017 году выполнены - Семериков

8 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Все приоритеты председательства Беларуси в ОДКБ в 2017 году выполнены. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Практически все приоритеты, которые были обозначены Беларусью на период председательства в 2017 году, были выполнены, - сказал Валерий Семериков. - Это значительно повысило эффективность нашей деятельности по всем направлениям: во внешнеполитической деятельности, военном сотрудничестве, в противодействии вызовам и угрозам и другим".

Заместитель генерального секретаря ОДКБ подчеркнул, что председательство Беларуси оказалось очень эффективным. "Приоритеты были очень продуманными, они охватывали весь комплекс нашего взаимодействия", - отметил он.

В частности, по словам Валерия Семерикова, реализовано предложение по усилению внешнеполитической координации государств - участников ОДКБ и укреплению авторитета Организации на международной арене. Так, в 2017 году было принято 14 заявлений по различным международным проблемам, в том числе 4 заявления на уровне глав государств.

Проводилось укрепление военного потенциала Организации, добавил замгенсека ОДКБ. "Беларусь заявила также о необходимости создания института партнерства с государствами, разделяющими позицию ОДКБ, и такой институт партнерства был отработан", - подчеркнул Валерий Семериков. Он выразил уверенность, что в нынешнем году этот институт успешно заработает.-0-