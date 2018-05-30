Все регионы выполнили показатели по содействию занятости в I квартале - Костевич

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все регионы выполнили показатели в области содействия занятости в первом квартале, сообщила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, представляя в Совете Республики декрет №1 о содействии занятости, передает корреспондент БЕЛТА.

В соответствии с декретом в Беларуси ежегодно устанавливаются поквартальные значения прогнозных показателей в области содействия занятости как на республиканском, областном, так и на районном уровнях. "В феврале такие показатели были утверждены. По итогам первого квартала все регионы выполнили установленные показатели", - отметила Ирина Костевич.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Старовойтова подчеркнула, что основой декрета служит консолидированное решение задач содействия занятости населения. Речь в первую очередь идет о содействии в трудоустройстве, создании новых рабочих мест.

Как подчеркивалось на заседании верхней палаты парламента, в Беларуси впервые внедрен комплексный подход по мониторингу ситуации на рынке труда, а также по оценке качества и доступности услуг в области содействия занятости в том числе на уровне районов. Члены Совета Республики приняли декрет №1 к сведению.-0-