Все школьные учебники в Беларуси обновят до 1 сентября 2019 года

30 декабря, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. Все учебники для общего среднего образования в Беларуси обновят до 1 сентября 2019 года, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в соответствии с концептуальными подходами пересмотрели учебные планы и программы и об этом доложили на педагогическом совете. Не успели пока обновить всю линейку учебников. У нас их около 250. Мы в прошлом году, в 2017-м активно работали - и до 1 сентября 2019 года обновим всю линейку учебников для общего среднего образования", - сказал Игорь Карпенко.

Уходящий год был достаточно знаковым для системы образования, добавил министр. Был проведен Республиканский педагогический совет, в котором принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. В ходе этого мероприятия были приняты концептуальные подходы к развитию системы образования в соответствии с реалиями современного мира и вызовами, которые диктует современное общество.

Согласно этим подходам корректируется проект новой редакции Кодекса об образовании. "Еще до момента внесения в правительство и парламент мы впервые выставили его для всеобщего обсуждения. Был создан общественный совет по вопросам образования, который также обсуждал и концептуальные подходы, и принимал активное участие в обсуждении вопросов, связанных с корректировкой проекта Кодекса об образовании. Я думаю, что в ближайшее время проект будет внесен в правительство, а правительством - непосредственно в Палату представителей для его рассмотрения", - отметил министр.-0-