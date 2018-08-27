Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
27 августа 2018, Пн
+16°C
Сплошная облачность EUR 2.386
USD 2.0551
RUB 3.0488
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: ничего конспиративного и тайного в переговорах с Путиным в Сочи не было
Президент
Все школы готовы к началу учебного года - Минобразования
Общество
Сектор услуг должен стать драйвером роста ВВП - Турчин
Экономика
Накануне учебного года квартиру в Минске от "Евроопт" разыграет победительница конкурса "Учитель года-2017" Светлана Румянцева!
Общество
Уборка зерновых завершилась в Беларуси
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Китай за пять лет инвестировал $70 млрд в экономики стран "Одного пояса, одного пути"
14:27 В мире
У белорусских пионеров появится свой талисман
14:23 Общество
В Гомеле дважды за сутки спасали котов
14:19 Регионы
Житель Молодечно пытался скрыться от ГАИ на угнанном автомобиле
14:07 Происшествия
Житель Слуцкого района выстрелил из охотничьего ружья в проезжавшую машину
14:02 Происшествия
Белорусский шахматист Кирилл Ступак победил на международном турнире в Санкт-Петербурге
13:53 Спорт
Uber станет чаще использовать для перевозок велосипеды и электроскутеры
13:49 Технологии
Минобороны предупреждает водителей о движении колонн военной техники на командно-штабное учение
13:33 Общество
Все школы готовы к началу учебного года - Минобразования
13:26 Общество
Евро и российский рубль на торгах 27 августа подорожали, доллар подешевел
13:23 Экономика
В Минске женщина во время уборки подвала нашла две гранаты
13:16 Происшествия
Житель Пинска подозревается в насилии в отношении инспектора ДПС
13:13 Происшествия
Благотворительная акция "Бегущие города" стартовала в Минской области
12:59 Регионы
Бобруйские ветеринары за взятки предстанут перед судом
12:53 Происшествия
В Барановичах милиционеры вернули украденного йоркширского терьера хозяйке
12:45 Регионы
Санслужба Гродненской области запретила продажу более 100 детских товаров
12:45 Регионы
В Чехии на смену жаре пришли заморозки
12:40 В мире
Минские первоклассники из многодетных семей получили 200 рюкзаков с подарками к школе
12:38 Регионы
Минздрав о предельных отпускных ценах: новый механизм повысит эффективность контроля за их формированием
12:31 Экономика
В Брестском районе мужчина разбился, сорвавшись с крыши
12:31 Происшествия
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Уборочная кампания Уборочная кампания
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
День белорусской письменности в Иваново День белорусской письменности в Иваново
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Все школы готовы к началу учебного года - Минобразования

Общество 27.08.2018 | 13:26
Фото из архива
Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все школы готовы к началу учебного года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Могу констатировать с уверенностью, что учреждения общего среднего образования готовы к началу учебного года, - сказала Ирина Каржова. - Местные распорядительные органы создали комиссии, которые мониторят готовность учреждений образования к началу учебного года. При приемке в первую очередь обращается внимание на создание безопасных условий при организации образовательного процесса, обеспеченность педагогическими кадрами, учебно-методической литературой. По данным на конец предыдущей недели, было подписано 99,9% паспортов готовности учреждений образования. Эти документы подписываются согласно с утвержденным графиком, оставшиеся учреждения образования готовы к подписанию, и в ближайшее время это произойдет".

Она также напомнила, что в этом году Министерство образования для проведения торжественных линеек рекомендовало две даты - 31 августа и 1 сентября. В основном праздничные мероприятия пройдут 1 сентября.

По словам представителя Минобразования, в 2018-2019 учебном году планируется, что будут функционировать 3038 учреждений общего среднего образования. К занятиям приступят около 1,1 млн учащихся. "В том числе мы ожидаем, что за парты сядут 110 тыс. первоклассников. К 1 сентября будут открыты 3 новых учреждения общего среднего образования. Одно из них - в Минске на 1020 учащихся, одно - в Бобруйске на то же число, а также в деревне Лесковка Минского района - на 720 учеников, - сообщила Ирина Каржова. - В учебном году будет организован подвоз к месту обучения около 72,3 тыс. учащихся. Будут использоваться более 1,5 тыс. школьных автобусов".

На этот год запланировано издание 56 учебных пособий, из которых - 44 новых, а 12 - переиздание. "К 1 сентября в соответствии с планом выпуска изданы 50 учебных пособий. Сейчас идет их доставка в учреждения образования. К 1 сентября все они будут доставлены, - подчеркнула Ирина Каржова. - В сентябре-ноябре будут изданы оставшиеся пособия, которые являются дополнительными и не оказывают существенного влияния на организацию учебного процесса. В частности, это задачники по физике для 7-го класса. Оригиналы их макетов будут размещены на Национальном образовательном портале".

Отличительной особенностью учебного плана 2018-2019 учебного года станет то, что в 10-м классе для учащихся, которые изучают все предметы на базовом уровне, вводится предмет "Трудовое обучение". Ученики смогут осваивать образовательную программу профессиональной подготовки рабочих или служащих. Приняты все необходимые документы. Если в школе нет возможности реализовывать такую образовательную программу, то освоить ее можно будет на базе учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего и другого образования.

По словам заместителя начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальника управления дошкольного образования Минобразования Альбины Давидович, в новом учебном году посещать учреждения дошкольного образования будут примерно 432 тыс. воспитанников. Обучать их будут 56,5 тыс. педагогических работников. "В возрасте от 3 до 6 лет в этом году охват детей составляет 95,8%, - сказала Альбина Давидович. - Основные направления, над которыми мы будем работать в новом учебном году, это обеспечение доступности дошкольного образования, совершенствование качества образовательного процесса и обеспечение здоровьесберегающих условий в учреждениях". К новому учебному году уже изданы 6 учебных пособий на белорусском и русском языках, полностью обеспечена организация образовательного процесса с 1 сентября.

В 2018 году запланировано введение в эксплуатацию 17 учреждений дошкольного образования на 3130 мест. "С начала этого года уже введены четыре на 550 мест: в Гомеле, деревне Копище Минского района, Минске и Островце. В начале учебного года мы также ожидаем новые детские сады - 7 учреждений дошкольного образования на 1630 мест в Бресте, Щучине, Гродно, Новогрудке, Фаниполе и Минске", - отметила Альбина Давидович.

Как напомнил начальник управления надзора и профилактики МЧС Дмитрий Турчин, органы государственного пожарного надзора постоянно мониторят пожарную безопасность учреждений образования, а также зданий, где живут студенты и слушатели. "В этом году проверено более 3 тыс. учреждений образования, а также 546 общежитий, которые состоят на их балансе, - сообщил начальник управления. - Культура безопасности с каждым годом повышается. И если говорить о том, что подписано 99,9% актов готовности, то 0,1% - это нарушения, устраняемые в течение дня-двух. В основном это загромождение путей эвакуации - возможно, после школьных ремонтов. Единичные случаи - неукомплектованность первичными средствами пожаротушения".-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Министерство образования, школы
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.386 BYN 2.382 BYN 2.387 BYN
USD
2.0551 BYN 2.053 BYN 2.058 BYN
RUB
3.0488 BYN 3.04 BYN 3.054 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Готовы ли общежития к заселению студентов
Все видео

Фотоновости

Минские первоклассники из многодетных семей получили 200 рюкзаков с подарками к школе
Все фото

Инфографика

Кто чаще пользуется безвизовым режимом С момента вступления в силу указа о продлении срока безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси до 30 суток прошел месяц.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время интервью Лукашенко ответил на домыслы по поводу своих "страхов"
Лукашенко: проблемы в отношениях Беларуси и России есть, но они не накапливаются
Лукашенко уверен в дальнейшем развитии и укреплении межгосударственного диалога с Молдовой
Политика
Фото из архива МИД Беларуси прокомментировал назначение Бабича послом России и спецпредставителем президента РФ
Новым дуайеном дипкорпуса в Беларуси стал посол Палестины
Суриков: желаю, чтобы споры между Беларусью и Россией разрешались без серьезных имиджевых потерь
Экономика
Фото из архива Минздрав о предельных отпускных ценах: новый механизм повысит эффективность контроля за их формированием
Евро и российский рубль на торгах 27 августа подорожали, доллар подешевел
БелАЗ поставит в Китай комплектующие для самосвалов
Происшествия
Место происшествия. Фото из архива Обвиняемый по делу о гибели детей в недострое в Могилеве не признал вину
Житель Молодечно пытался скрыться от ГАИ на угнанном автомобиле
Житель Слуцкого района выстрелил из охотничьего ружья в проезжавшую машину
Регионы
Вручение подарков Минские первоклассники из многодетных семей получили 200 рюкзаков с подарками к школе
В Гомеле дважды за сутки спасали котов
Благотворительная акция "Бегущие города" стартовала в Минской области
Спорт
Во время матча. Фото ФК "Динамо-Минск" Футболисты минского "Динамо" не смогли победить на выезде "Гомель" в чемпионате Беларуси
Белорусский шахматист Кирилл Ступак победил на международном турнире в Санкт-Петербурге
Перед стартом US Open Арина Соболенко впервые в карьере поднялась в топ-20 рейтинга WTA
Технологии
Фото AFP Uber станет чаще использовать для перевозок велосипеды и электроскутеры
IBM запатентовала дрон для доставки кофе уставшим работникам
NASA запустило приложения для селфи и виртуальных экскурсий в космосе
Культура
Оригинальное издание и факсимильный "Букварь". Фото из архива Факсимильное издание первого "Букваря" презентуют 28 августа в Национальной библиотеке
Семейную комедию по-итальянски "Из Неаполя с любовью" покажут в Минске
Исторический музей представит 30 августа видеопроекцию уникальных экспонатов
В мире
Фото Сhinanews. com Число погибших в результате пожара в одном из отелей в Харбине возросло до 20 человек
Китай за пять лет инвестировал $70 млрд в экономики стран "Одного пояса, одного пути"
В Чехии на смену жаре пришли заморозки
Калейдоскоп
Фото Pixabay Гороскоп на неделю с 27 августа по 2 сентября
Минздрав Великобритании посоветовал лечить кашель медом вместо антибиотиков
В США выставили на торги передвижной дом Элвиса Пресли
Все круглые столы
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Газета 7 дней
Строим будущее вместе
Забота на страже лета
Генетика – наука социальная
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия