27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все учебники по иностранным языкам в Беларуси издаются с электронными приложениями, сообщил журналистам директор издательства "Вышэйшая школа" Александр Нечай, передает корреспондент БЕЛТА.

"Издательство выпускает учебники по таким иностранным языкам, как английский, немецкий, французский, испанский и китайский. В этом учебном году в школы поступят 29 наименований учебников. В соответствии с графиком уже выпустили 18 изданий, сегодня будет сигнальный экземпляр 19-го. Все остальные учебные пособия запланированы к выпуску на третий-четвертый кварталы. Это вторые части учебников, которые будут использованы в учебном процессе с третьей четверти. Все учебники снабжены электронными приложениями, что связано с активным внедрением коммуникативных методик обучения иностранным языкам", - пояснил Александр Нечай. Он уточнил, что общий тираж учебников - около 470 тыс. экземпляров.

Об учебниках для слабовидящих и незрячих детей рассказала заведующая редакцией по выпуску изданий шрифтом Брайля РУП "Народная асвета" Татьяна Белинская. "Мы впервые ввели учебники с ламинацией, что позволяет уберечь учебное пособие от загрязнений пальцами. Кроме того, чтобы ребенок не порезался, теперь страницы изданий имеют не острые, а закругленные уголки. Еще одна новация этого года - яркий цвет корешков каждого из учебников, что позволит слабовидящему ребенку легко найти его на книжной полке", - отметила она.

По словам Татьяны Белинской, для слабовидящих и незрячих детей к новому учебному году подготовлено 6 наименований учебников и 9 наименований книг из серии "Школьная библиотека".-0-