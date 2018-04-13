Все запланированные на проверку ВС задачи отработаны - Зась

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все запланированные на проверку Вооруженных Сил задачи отработаны. Об этом сегодня в эфире телеканала "Столичное телевидение" заявил Государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась, сообщает БЕЛТА.

"Проверка боеготовности Вооруженных Сил завершается и, надо сказать, что все задачи, которые планировались на эту проверку, отработаны. Все задачи решены Вооруженными Силами. Каких-то провалов или срывов в выполнении задач не допущено", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.

Во время проверки совместные тактические учения с боевой стрельбой провели подразделения 147-го зенитного ракетного полка и авиация. Задача операции заключалась в том, чтобы поразить одни из самых сложных мишеней - имитаторы воздушных целей. Кроме того, были отработаны вопросы боевого применения самолетов Як-130 и вертолетов Ми-8.

Как сообщалось, проверка, которую Государственный секретариат Совета Безопасности проводит в соответствии с поручением Президента Беларуси, охватывает наиболее важные вопросы боевой готовности и повседневной деятельности белорусской армии. Контролю подвергаются подразделения различных видов и родов войск: разведки, ракетных войск и артиллерии, механизированных, зенитных ракетных войск, авиации, в том числе с проведением с ними учений с боевой стрельбой. Проверена система отмобилизования войск, в том числе готовность сформировать отдельную механизированную бригаду, а формируемая бригада - на способность самостоятельно выполнять задачи по предназначению. Особое внимание уделено оценке возможностей сил и средств ВВС и войск ПВО по прикрытию административно-промышленных районов и предотвращению актов воздушного терроризма. Отдельно проверены вопросы воинской дисциплины в войсках, а также состояние вооружения и военной техники в боевых воинских частях и на базах хранения.-0-