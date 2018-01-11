Все желающие могут встретиться с известными врачами в области неврологии и кардиологии

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытые встречи с известными врачами в области неврологии и кардиологии стартовали для всех желающих в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Первая такая встреча прошла сегодня на территории поликлиники №39 Минска. Она дала старт второму этапу социального проекта "В одном измерении", направленного на борьбу с инсультами и инфарктами. В конце января выездное мероприятие с участием профильных врачей пройдет в Гродно. Затем встречи продолжатся в других областных и районных городах. "Акцент делаем на регионах, где у людей не такие широкие возможности для доступа к самой новой и достоверной информации", - отметила анестезиолог-реаниматолог, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, руководитель портала "Здоровые люди" Ольга Светлицкая.

Во время мероприятия

В ходе встреч все посетители смогут задать вопросы врачам, узнать исчерпывающую информацию о причинах инсульта, методах диагностики и профилактики, получить врачебную консультацию и персональные рекомендации. Кроме того, будут организованы зоны для измерения давления с помощью тонометров нового поколения, оборудованных технологией AFIB. Осенью 2017 года эти приборы появились в Беларуси. Технология способна выявлять мерцательную аритмию - причину инсультов с самыми тяжелыми последствиями.

Во время мероприятия

Главный врач поликлиники №39 Минска Ольга Есманчик общается с пациентами

Социальный проект "В одном измерении" стартовал в октябре 2017 года. Первым этапом его реализации стали видеоролики с участием известных людей, которые поделились своими сокровенными историями, связанными с этими заболеваниями. Проект организован Национальным порталом "Здоровые люди" и производителем тонометров Microlife при поддержке Минздрава. Мероприятия направлены на борьбу с проблемой инсультов и инфарктов, они призваны обратить внимание населения на то, что большинство проблем, связанных с этими заболеваниями, можно предотвратить благодаря здоровому образу жизни.

Врач-терапевт Марина Дрейлинг во время мероприятия

В мире каждую шестую секунду один человек умирает от инсульта. Пациентами становятся как пожилые, так и молодые люди, которые не следят за своим здоровьем и пренебрегают простыми правилами профилактики - регулярными наблюдениями у врачей и измерением артериального давления.-0-