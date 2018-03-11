Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!" стартует 12 марта

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции стартует 12 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского республиканского союза молодежи.

Планируется, что 12 марта в музее современной белорусской государственности паспорта 14-летним подросткам вручит глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Главными героями торжества станут 27 ребят из всех регионов страны и Минска. Все они отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад.

Акция пройдет во всех регионах Беларуси с 12 по 15 марта. Традиционно путевки во взрослую жизнь молодые люди получат из рук руководителей законодательной и исполнительной власти, общественных деятелей и других заслуженных и авторитетных людей страны. "Центральные мероприятия состоятся также 14 марта в Комитете государственного контроля, 15 марта - в Совете Республики и Конституционном суде", - рассказали в пресс-службе.

Здесь отметили, что особенностью патриотического проекта БРСМ этого года станет участие в нем победителей молодежной эстафеты творчества "Мая Беларусь. Мая будучыня", которые прочтут во время торжественных мероприятий стихи собственного сочинения о Беларуси и своей малой родине.

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", идейным вдохновителем которой с 2004 года выступает БРСМ, заняла достойное место среди республиканских патриотических проектов, пользуется популярностью и поддержкой со стороны органов государственной власти, подчеркнули в пресс-службе. Проект успел объединить тысячи юношей и девушек.-0-