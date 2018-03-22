Всебелорусская молитва о мире состоялась в мемориальном комплексе "Хатынь"

22 марта, Логойский район /Светлана Савко - БЕЛТА/. Всебелорусская молитва о мире состоялась сегодня во время митинга-реквиема в мемориальном комплексе "Хатынь", посвященная 75-летию хатынской трагедии, передает корреспондент БЕЛТА.
Участие во всебелорусской молитве приняли руководители всех традиционных конфессий Беларуси. В их числе Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Обращаясь к собравшимся, митрополит Павел подчеркнул, что белорусский народ не держит зла, но помнит о прошлом.
Вместе с другими руководителями конфессий он пожелал, чтобы на благословенной белорусской земле больше никогда не повторялись события военного лихолетья.
В мемориальном комплексе "Хатынь" состоялся митинг-реквием "Хай ніколі не змоўкнуць Хатыні званы". Его программа была построена с использованием приема погружения в историю, ведущего зрителей от событий 75-летней давности к современности. Состоялось возложение венков от главы государства, госорганов, общественных и религиозных организаций, дипкорпуса к Вечному огню. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова зачитала обращение главы государства к соотечественникам по случаю 75-летия хатынской трагедии.
Сегодня исполняется 75 лет с того дня, как гитлеровские каратели уничтожили белорусскую деревню Хатынь. 22 марта 1943 года они сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей - 149 человек, в том числе 75 детей. Созданный на месте Хатыни мемориальный комплекс стал мировым символом бесчисленных жертв, страданий и мужества белорусского народа в Великой Отечественной войне. Судьбу Хатыни разделили сотни других белорусских деревень.
В преддверии 75-летия хатынской трагедии в Беларуси прошла серия мероприятий, посвященных этой трагической дате. Все они имеют международный общественно-политический характер и подчеркивает роль Беларуси в сохранении исторической правды о событиях Второй мировой войны, а также вклад страны в недопущение возрождения нацизма и сохранение мира на Земле в современных условиях.-0-
Фото Максима Гучека, Оксаны Манчук
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