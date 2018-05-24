Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
24 мая 2018, Чт
+19°C
Переменная облачность EUR 2.3418
USD 1.9968
RUB 3.2522
Главное
Выступает Александр Лукашенко Значимость Минска как удобной переговорной площадки возрастает - Лукашенко
Президент
Лукашенко: Беларусь не с Россией против Европы и не с Европой против России
Президент
Гремингер призывает придать политический импульс минским соглашениям
Политика
Кобяков рассказал о целях цифровой трансформации системы госуправления
Экономика
"Всегда мечтала пожить в Минске!" Квартиру от "Евроопт" выиграла воспитательница детского сада Зоя Рабко из Солигорска
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Впервые испытания на право награждения знаком "Доблесть и мастерство" на полигоне Лосвидо проходила женщина
16:11 Общество
Фестиваль "Мечты сбываются" собирает друзей в Несвижском замке 8 июня
16:09 Культура
Американский закон об иммиграции должен предусматривать возведение стены на границе - Трамп
16:07 В мире
Исполнительный директор Kyodo News указал на важность привлечения молодежи в штат СМИ
16:02 В мире
Редкие архитектурные проекты представят на выставке в Минске
15:58 Культура
Подразделения по наведению порядка на придорожных полосах планируется создать в Витебской области
15:56 Регионы
Тексты и задания для выпускных школьных экзаменов разместят на портале Минобразования
15:56 Общество
Лукашенко поздравил коллектив Большого театра Беларуси с 85-летием учреждения
15:54 Президент
Автоматизация выведет СМИ на качественно новый уровень - гендиректор ТАСС
15:52 В мире
Фотовыставка "Нужные дети" откроется в Верхнем городе 25 мая
15:52 Регионы
Белорусская биотехнологическая корпорация запускает масштабный инвестпроект в АПК
15:48 Экономика
Более 1,3 тыс. многодетных семей в Гомельской области смогут улучшить жилищные условия в этом году
15:39 Регионы
Работы учащихся детских школ искусств Беларуси представлены на выставке в Минске
15:38 Культура
Белорусские медики выхаживают 90% недоношенных детей с низкой массой тела
15:36 Общество
Цифровую валюту предлагают ввести в ЕАЭС
15:27 Экономика
Дмитрий Рогозин возглавит "Роскосмос"
15:27 В мире
Секретари совбезов стран ОДКБ договорились совершенствовать борьбу с новыми угрозами
15:26 Общество
Минчанина с подельником подозревают в организации канала незаконной миграции
15:25 Происшествия
Открыт Бескидский железнодорожный тоннель между Украиной и ЕС
15:20 В мире
Единые подходы к налогообложению в сфере цифровой экономики планируется внедрить в ЕАЭС
15:18 Экономика
Все новости
Сюжеты
Год малой родины Год малой родины
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
События в Украине События в Украине
Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Всегда мечтала пожить в Минске!" Квартиру от "Евроопт" выиграла воспитательница детского сада Зоя Рабко из Солигорска

Общество 24.05.2018 | 14:44
Зоя Анатольевна всегда мечтала о квартире в Минске – и уже на пенсии ее мечта сбылась благодаря шоколадке!
Зоя Анатольевна всегда мечтала о квартире в Минске – и уже на пенсии ее мечта сбылась благодаря шоколадке!

Уже третий год игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" доказывает белорусам: мечты сбываются! И надо для этого совсем немного - совершать свои обычные покупки, включая любой "товар удачи". И тогда все может получиться! Как вышло у Зои Рабко из Солигорска, которая всегда мечтала о квартире в Минске. Больше 30 лет Зоя Анатольевна проработала воспитательницей в детском саду, а уже на заслуженном отдыхе ее мечта сбылась благодаря простой шоколадке! Крупно повезло и еще трем участникам этого тура, которым их покупки, сделанные на минувшей неделе, принесли новенькие внедорожники "Хендэ Крета" - Галине Хомченко из Минска, Сергею Гусарову из деревни Коробчицы, а также еще одной жительнице Солигорска Раисе Хомич. Кстати, в 69-м туре жители города шахтеров впервые выиграли суперпризы в игре "Удача в придачу!", причем сразу и машину, и квартиру. Вот это, что называется, с места в карьер!

Увидеть розыгрыш суперпризов, который состоялся во вторник, 22 мая, в столичном "Е-Сити", можно было, заглянув по адресу ул.Денисовская, 8, либо в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайтах evroopt.by и belta.by. А запись розыгрыша можно посмотреть в любой удобный для вас момент, в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by.

Не прошло и двух дней, как в этот четверг, 24 мая, самые удачливые покупатели 69-го тура вместе с родными и близкими собрались в том же минском "Е-Сити", чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, что немаловажно, никаких налогов за свои призы им платить не придется, "Евроопт" позаботился и об этом!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев
Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев

В центре внимания сегодня оказалась, конечно же, главная победительница - Зоя Рабко из города Солигорска Минской области, которой посчастливилось выиграть жилье в столице. Кстати, это уже 49-я квартира, которая обрела своих новоселов в игре от "Евроопт". В "Удаче в придачу!" Зоя Анатольевна зарегистрировалась примерно год назад и уже выигрывала 2 рубля на телефон и сертификаты на 5 и 10 рублей. Но, как оказалось, это было лишь тренировкой перед главной удачей!

Свою удачу Зоя Рабко ждала целый год – и дождалась!
Свою удачу Зоя Рабко ждала целый год – и дождалась!

"Знаете, я всегда мечтала пожить в Минске, мечтала, но уже и не надеялась, что это когда-то станет реальностью! В молодости не получилось, как-то все думала потом, потом, потом… До пенсии так дотянула - и тут такой сюрприз! - поражается подаркам судьбы счастливица. - Мы как раз шли с мужем за внучкой, которая была у репетитора, остановились у нашего рынка, и тут нам звонят с такой новостью... Кричала "Ура-а-а!", хорошо, что людей рядом не было!" Вечером семья собралась, чтобы отпраздновать невероятную удачу. И, конечно, за продуктами отправились опять в "Евроопт"! "Когда уже рассчитывались на кассе, сказала кассиру: "Вы знаете, я в вашем магазине выиграла квартиру, и желаю вам счастья и удачи!" И подарила ей шоколадку, ведь мне повезло именно благодаря этому товару", - счастливо хохочет победительница.

Кстати, и по жизни Зоя Анатольевна старается идти тоже с улыбкой! "Надо верить только во все хорошее, быть оптимистом, не огорчаться и не злиться, несмотря ни на что, и тогда все будет так, как мечтаешь, - делится она своим фирменным секретом успеха. - Этому учу и детей, и внуков". И такой подход действительно работает - в руках у жительницы Солигорска сегодня ключи от собственной жилплощади в столице. Выигранная квартира находится по адресу ул.Ильянская, 6, в престижном районе, рядом с комплексом "Минск-Арена", водохранилищем Дрозды с живописным лесопарком и проспектом Победителей... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И стоимость жилья солидная - более 113 тыс. рублей, или свыше $55 тыс. в эквиваленте.

Квартира в престижном районе Минска - отличный вариант для комфортной и счастливой жизни!
Квартира в престижном районе Минска - отличный вариант для комфортной и счастливой жизни!

Мечта сбылась, но решится ли Зоя Анатольевна покинуть родной Солигорск? В городе шахтеров она вместе с супругом прожила всю жизнь, проработав более 30 лет в детском саду №5, а потом вышла на пенсию - чтобы заботиться уже о своих внуках, которых у нее четверо. В Солигорске живут родители и брат, сын и дочь, а неподалеку находится дача, где собираются летом всей семьей. Приезжает сюда и сестра из столицы вместе с детьми и внуками. "У нас большая семья, живем дружно! И, можно сказать, белкалиевская династия, и муж, и родители, и брат, и сын - все связаны с предприятием "Беларуськалий", и мой детский садик тоже когда-то к нему относился", - с гордостью рассказывает Зоя Рабко.

Зоя Рабко: "Главное - любимый магазин рядом! Своим уже сказала: если поселюсь здесь, то опять буду ходить только в "Евроопт"!"
Зоя Рабко: "Главное - любимый магазин рядом! Своим уже сказала: если поселюсь здесь, то опять буду ходить только в "Евроопт"!"

Но, что бы ни решили супруги, одно понятно уже сейчас - пустовать минская квартира у такой большой и дружной семьи точно не будет! "Может быть, внуки будут здесь жить, учиться в столице, а может, мы и сами с супругом решимся... Район отличный, и дело не только в "Минск-Арене" и Дроздах, главное - любимый магазин рядом, - с хитринкой улыбается Зоя Анатольевна. - Так что я своим уже сказала: если поселюсь здесь, то опять буду ходить только в "Евроопт"!"

Крупно повезло сегодня и еще трем участникам 69-го тура, которым их покупки, совершенные на прошлой неделе, принесли новенькие внедорожники "Хендэ Крета" стоимостью почти 34 тыс. рублей, или около $17 тыс. каждый. Сразу после церемонии награждения победители смогли уехать на выигранных внедорожниках прямо к себе домой. И теперь по белорусским дорогам колесят уже 188 машин от "Евроопт".

Покупатели, выигравшие новенькие "Хендэ Крета", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой
Покупатели, выигравшие новенькие "Хендэ Крета", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

Ключи от синего "Хендэ Крета" вручены землячке главной победительницы - солигорчанке Раисе Хомич, которая 25 лет проработала в райпо, потом 9 лет в социальной сфере, а сейчас уже находится на заслуженном отдыхе. Не так давно Раиса Семеновна стала бабушкой, и именно покупки ко дню рождения внучки принесли ей новенький внедорожник!

Раиса Хомич: "На прошлой неделе ходила навещать невестку в роддом, покупала продукты в "Евроопт", и вот так получилось!"
Раиса Хомич: "На прошлой неделе ходила навещать невестку в роддом, покупала продукты в "Евроопт", и вот так получилось!"

"На прошлой неделе ходила навещать невестку в роддом, покупала продукты в "Евроопт", и вот так получилось!" - удивляется она. Прошлый год для Раисы Семеновны был очень тяжелым, в феврале она потеряла мужа. И рождение внучки, а потом выигрыш автомобиля стали первыми светлыми событиями для нее, такими важными в этот период жизни. "Думаю, может, на права пойти выучиться? - размышляла покупательница сегодня, с надеждой рассматривая выигранный автомобиль. - На дачу в деревню хорошо было бы ездить…"

Кстати, в "Удачу в придачу!" Раиса Хомич играет практически с самого начала, но до этого выигрывала только баночку кофе в мгновенной игре. А теперь машину! "Скептикам скажу: играйте! - говорит она, уже исходя из своего опыта. - Некоторые думают, что это все розыгрыш, наиграно, а это все на самом деле. Спасибо "Евроопт", что дарит людям надежду на удачу!"

Владелицей бежевого "Хендэ Крета" отныне официально является Галина Хомченко из Минска, которая работает товароведом в ломбарде.

Товаровед Галина Хомченко: "Теперь осталось сдать на права, чтобы на дачу ездить с комфортом. Оказывается, повезти может даже таким невезучим, как мы!"
Товаровед Галина Хомченко: "Теперь осталось сдать на права, чтобы на дачу ездить с комфортом. Оказывается, повезти может даже таким невезучим, как мы!"

"Впервые вообще что-то выиграла в жизни, до сих пор не могу поверить, просто обалдеваю! Была на работе, обслуживала клиентку, и тут звонок… Представляю, какие у меня были глаза, клиентка даже спросила: "Что с вами, все в порядке?" А я кричу в трубку: "Ура-а-а!" Руки у меня так тряслись, эмоций было столько, что еле ее обслужила, - со смехом вспоминает Галина. - На прошлой неделе я заходила в "Бруснічку", она рядом с домом, а еще в автолавке "Евроопт" закупалась, когда была в деревне на даче… Какая-то из этих покупок и стала удачной!"

Галина Хомченко проживает вместе со взрослыми сыном и дочкой, есть двое внуков. А вот машины не было! "Нам с детьми немножко не везло по жизни, на автомобиль мы даже не надеялись, - признается победительница. - И вот так нам подфартило, такую красавицу выиграли! Теперь осталось сдать на права, чтобы на дачу ездить с комфортом. Оказывается, повезти может даже таким невезучим, как мы!"

А красный "Хендэ Крета" станет надежным железным другом для Сергея Гусарова из деревни Коробчицы Гродненского района, который уже много лет с уверенностью управляет не только машиной, но и мотоциклом.

Сергей Гусаров: "У меня машинка уже старенькая была, все время ломалась, а теперь буду ездить за рулем крутого внедорожника!"
Сергей Гусаров: "У меня машинка уже старенькая была, все время ломалась, а теперь буду ездить за рулем крутого внедорожника!"

"Я знал, что выиграю машину, всем так и заявлял. Друзья спрашивали: "Почему не квартиру?" А я им говорил: "Подождите, все по порядку!" - смеется этот счастливчик, звеня ключами от новенького внедорожника. - Правда, зарегистрировался только в этом году, все как-то руки не доходили. И сразу выиграл 2 рубля, а второй приз пришлось подождать, но все равно моя мечта сбылась очень быстро!"

У Сергея Гусарова большая семья, трое детей, шестеро внуков и много других родственников, в том числе и в России. На прошлой неделе он как раз ждал их в гости и закупил продукты в гродненском магазине "Евроопт", а на удачу взял мармеладки "Бон Пари". "Собрались за столом, и как раз эта новость к нам пришла. Кричали дружно все "Ура!". Родственники из России были в шоке, что у нас такие крупные призы разыгрываются каждую неделю, сказали, тоже будут играть, - улыбается победитель. - А уж я как рад! У меня машинка уже старенькая была, все время ломалась, а теперь буду ездить за рулем крутого внедорожника!"

Розыгрыш суперпризов 69-го тура успешно состоялся, а значит, список победителей пополнился новыми именами - уже 49 столичных квартир и 188 шикарных автомобилей обрели своих обладателей в игре от "Евроопт". И это не говоря о других призах, которых с начала игры, то есть с февраля 2016 года, разыграно более 1,8 млн! Призовой фонд "Удачи в придачу!" за это время составил более $17 млн!

А игра продолжается - и значит, шанс присоединиться к числу счастливчиков есть абсолютно у каждого из нас! Уже во вторник, 29 мая, все игровые коды, полученные за покупки с 21 по 27 мая, будут претендовать на призы юбилейного, 70-го, тура. На кону более 30 000 денежных призов по 5 и 500 рублей, три внедорожника "Джили Атлас" и главная цель каждого участника игры - квартира в Минске по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6.

А уже во вторник, 29 мая, игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 70-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!
А уже во вторник, 29 мая, игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 70-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!

Розыгрыш автомобилей и квартиры можно будет увидеть в прямом эфире телеканала ОНТ в 18.20. А розыгрыш денежных призов - в 19.00 в прямой трансляции на сайте evroopt.by. И, конечно, можно заглянуть во вторник в столичный "Е-Сити" на ул.Денисовская, 8, где будут разыгрываться все эти призы, чтобы увидеть происходящее своими глазами!

Ну а пока до розыгрыша остается несколько дней, самое время отправиться на шопинг! Игровые коды будут начислены вам за покупки, совершенные в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с "товаром удачи". Больше кодов - больше шансов! Главное, не забудьте один раз активировать свое участие на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и каждый раз при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Успейте сделать удачную покупку до конца недели!
"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Успейте сделать удачную покупку до конца недели!

Что такое СТАТУСкарта? Это карта Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов, в том числе и возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами на срок до 45 дней! Чтобы получить СТАТУСкарту, необходимо обратиться в отделение Статусбанка. Замена карточки "Е-плюс" на СТАТУСкарту бесплатна. Подробную информацию о СТАТУСкарте можно найти на сайте stbank.by.

Получите массу возможностей и бонусов с картой Статусбанка – СТАТУСкарта!
Получите массу возможностей и бонусов с картой Статусбанка – СТАТУСкарта!

Не упустите отличный шанс выиграть деньги, автомобиль или даже квартиру в Минске! Совершайте нужные вам покупки - и меняйте жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

﻿
Теги
конкурс, торговля
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3418 BYN 2.338 BYN 2.345 BYN
USD
1.9968 BYN 1.995 BYN 1.999 BYN
RUB
3.2522 BYN 3.241 BYN 3.25 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: Европа может показать пример в решении вопросов между Востоком и Западом
Все видео

Фотоновости

Форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" проходит в Минске
Все фото

Инфографика

Международный форум "Минский диалог" Экспертная инициатива "Минский диалог" начала работу в марте 2015 года. Миссия инициативы - предоставлять открытую и геополитически нейтральную площадку для исследований и дискуссий в области международных отношений и безопасности в Восточной Европе.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко призывает средние и малые страны не играть роль статистов в мировой политике
Лукашенко поздравил коллектив Большого театра Беларуси с 85-летием учреждения
Выступление Президента Беларуси на конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех"
Политика
Николай Бордюжа Бордюжа отмечает активную позицию Беларуси в поиске выхода из сложного положения в Восточной Европе
Беларусь стремится к полной прозрачности при проведении военных учений - представитель НАТО
Гремингер призывает придать политический импульс минским соглашениям
Экономика
Кобяков рассказал о целях цифровой трансформации системы госуправления
Белорусская биотехнологическая корпорация запускает масштабный инвестпроект в АПК
Цифровую валюту предлагают ввести в ЕАЭС
Происшествия
Фото из архива Директора центра по паралимпийским видам спорта задержали за взятку в $15 тыс.
Минчанина с подельником подозревают в организации канала незаконной миграции
Под Сморгонью пенсионерка на велосипеде не пропустила самосвал
Регионы
Сергей Ровнейко. Фото из архива Оптимальный вариант решения проблем необходимо выбирать с учетом мнения людей - Ровнейко
Подразделения по наведению порядка на придорожных полосах планируется создать в Витебской области
Фотовыставка "Нужные дети" откроется в Верхнем городе 25 мая
Спорт
Во время матча. Фото ФК "Динамо-Минск" Футболисты борисовского БАТЭ победили минское "Динамо" и опережают его на 7 очков
Владимир Игнатик поражением во 2-м раунде квалификации завершил выступление на "Ролан Гаррос"
Олимпийская деревня в Буэнос-Айресе готова принять юных атлетов
Технологии
Фото из архива Карта бесплатных точек Wi-Fi Минска появилась в сети
Новый вирус атаковал компьютеры в 54 странах мира
Илон Маск намерен создать сервис для борьбы с фейками
Культура
Фото из архива ДОСЬЕ: 85 лет Большому театру оперы и балета Беларуси
Фестиваль "Мечты сбываются" собирает друзей в Несвижском замке 8 июня
Редкие архитектурные проекты представят на выставке в Минске
В мире
Полигон для ядерных испытаний до униточжения. Фото Twitter.com/DigitalGlobe В КНДР демонтировали полигон для ядерных испытаний
Американский закон об иммиграции должен предусматривать возведение стены на границе - Трамп
Исполнительный директор Kyodo News указал на важность привлечения молодежи в штат СМИ
Калейдоскоп
Фото из архива Под Минском бегает медведь - видео
В возрасте 113 лет умерла самая старая жительница Британии
Кэти Перри раскритиковала свадебное платье Меган Маркл
Все круглые столы
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков 17 мая WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам
Пресс-центр
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков 17 мая WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси
Газета 7 дней
Семь Я и любовь
Каникулы "строгого режима"
Жемчужина экономического пояса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ЖУК. Три модели для педагогики
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия