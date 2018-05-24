"Всегда мечтала пожить в Минске!" Квартиру от "Евроопт" выиграла воспитательница детского сада Зоя Рабко из Солигорска

Зоя Анатольевна всегда мечтала о квартире в Минске – и уже на пенсии ее мечта сбылась благодаря шоколадке!

Уже третий год игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" доказывает белорусам: мечты сбываются! И надо для этого совсем немного - совершать свои обычные покупки, включая любой "товар удачи". И тогда все может получиться! Как вышло у Зои Рабко из Солигорска, которая всегда мечтала о квартире в Минске. Больше 30 лет Зоя Анатольевна проработала воспитательницей в детском саду, а уже на заслуженном отдыхе ее мечта сбылась благодаря простой шоколадке! Крупно повезло и еще трем участникам этого тура, которым их покупки, сделанные на минувшей неделе, принесли новенькие внедорожники "Хендэ Крета" - Галине Хомченко из Минска, Сергею Гусарову из деревни Коробчицы, а также еще одной жительнице Солигорска Раисе Хомич. Кстати, в 69-м туре жители города шахтеров впервые выиграли суперпризы в игре "Удача в придачу!" , причем сразу и машину, и квартиру. Вот это, что называется, с места в карьер!

Увидеть розыгрыш суперпризов, который состоялся во вторник, 22 мая, в столичном "Е-Сити", можно было, заглянув по адресу ул.Денисовская, 8, либо в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайтах evroopt.by и belta.by. А запись розыгрыша можно посмотреть в любой удобный для вас момент, в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by .

Не прошло и двух дней, как в этот четверг, 24 мая, самые удачливые покупатели 69-го тура вместе с родными и близкими собрались в том же минском "Е-Сити", чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, что немаловажно, никаких налогов за свои призы им платить не придется, "Евроопт" позаботился и об этом!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев

В центре внимания сегодня оказалась, конечно же, главная победительница - Зоя Рабко из города Солигорска Минской области, которой посчастливилось выиграть жилье в столице. Кстати, это уже 49-я квартира, которая обрела своих новоселов в игре от "Евроопт". В "Удаче в придачу!" Зоя Анатольевна зарегистрировалась примерно год назад и уже выигрывала 2 рубля на телефон и сертификаты на 5 и 10 рублей. Но, как оказалось, это было лишь тренировкой перед главной удачей!

Свою удачу Зоя Рабко ждала целый год – и дождалась!

"Знаете, я всегда мечтала пожить в Минске, мечтала, но уже и не надеялась, что это когда-то станет реальностью! В молодости не получилось, как-то все думала потом, потом, потом… До пенсии так дотянула - и тут такой сюрприз! - поражается подаркам судьбы счастливица. - Мы как раз шли с мужем за внучкой, которая была у репетитора, остановились у нашего рынка, и тут нам звонят с такой новостью... Кричала "Ура-а-а!", хорошо, что людей рядом не было!" Вечером семья собралась, чтобы отпраздновать невероятную удачу. И, конечно, за продуктами отправились опять в "Евроопт"! "Когда уже рассчитывались на кассе, сказала кассиру: "Вы знаете, я в вашем магазине выиграла квартиру, и желаю вам счастья и удачи!" И подарила ей шоколадку, ведь мне повезло именно благодаря этому товару", - счастливо хохочет победительница.

Кстати, и по жизни Зоя Анатольевна старается идти тоже с улыбкой! "Надо верить только во все хорошее, быть оптимистом, не огорчаться и не злиться, несмотря ни на что, и тогда все будет так, как мечтаешь, - делится она своим фирменным секретом успеха. - Этому учу и детей, и внуков". И такой подход действительно работает - в руках у жительницы Солигорска сегодня ключи от собственной жилплощади в столице. Выигранная квартира находится по адресу ул.Ильянская, 6, в престижном районе, рядом с комплексом "Минск-Арена", водохранилищем Дрозды с живописным лесопарком и проспектом Победителей... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И стоимость жилья солидная - более 113 тыс. рублей, или свыше $55 тыс. в эквиваленте.

Квартира в престижном районе Минска - отличный вариант для комфортной и счастливой жизни!

Мечта сбылась, но решится ли Зоя Анатольевна покинуть родной Солигорск? В городе шахтеров она вместе с супругом прожила всю жизнь, проработав более 30 лет в детском саду №5, а потом вышла на пенсию - чтобы заботиться уже о своих внуках, которых у нее четверо. В Солигорске живут родители и брат, сын и дочь, а неподалеку находится дача, где собираются летом всей семьей. Приезжает сюда и сестра из столицы вместе с детьми и внуками. "У нас большая семья, живем дружно! И, можно сказать, белкалиевская династия, и муж, и родители, и брат, и сын - все связаны с предприятием "Беларуськалий", и мой детский садик тоже когда-то к нему относился", - с гордостью рассказывает Зоя Рабко.

Зоя Рабко: "Главное - любимый магазин рядом! Своим уже сказала: если поселюсь здесь, то опять буду ходить только в "Евроопт"!"

Но, что бы ни решили супруги, одно понятно уже сейчас - пустовать минская квартира у такой большой и дружной семьи точно не будет! "Может быть, внуки будут здесь жить, учиться в столице, а может, мы и сами с супругом решимся... Район отличный, и дело не только в "Минск-Арене" и Дроздах, главное - любимый магазин рядом, - с хитринкой улыбается Зоя Анатольевна. - Так что я своим уже сказала: если поселюсь здесь, то опять буду ходить только в "Евроопт"!"

Крупно повезло сегодня и еще трем участникам 69-го тура, которым их покупки, совершенные на прошлой неделе, принесли новенькие внедорожники "Хендэ Крета" стоимостью почти 34 тыс. рублей, или около $17 тыс. каждый. Сразу после церемонии награждения победители смогли уехать на выигранных внедорожниках прямо к себе домой. И теперь по белорусским дорогам колесят уже 188 машин от "Евроопт".

Покупатели, выигравшие новенькие "Хендэ Крета", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

Ключи от синего "Хендэ Крета" вручены землячке главной победительницы - солигорчанке Раисе Хомич, которая 25 лет проработала в райпо, потом 9 лет в социальной сфере, а сейчас уже находится на заслуженном отдыхе. Не так давно Раиса Семеновна стала бабушкой, и именно покупки ко дню рождения внучки принесли ей новенький внедорожник!

Раиса Хомич: "На прошлой неделе ходила навещать невестку в роддом, покупала продукты в "Евроопт", и вот так получилось!"

"На прошлой неделе ходила навещать невестку в роддом, покупала продукты в "Евроопт", и вот так получилось!" - удивляется она. Прошлый год для Раисы Семеновны был очень тяжелым, в феврале она потеряла мужа. И рождение внучки, а потом выигрыш автомобиля стали первыми светлыми событиями для нее, такими важными в этот период жизни. "Думаю, может, на права пойти выучиться? - размышляла покупательница сегодня, с надеждой рассматривая выигранный автомобиль. - На дачу в деревню хорошо было бы ездить…"

Кстати, в "Удачу в придачу!" Раиса Хомич играет практически с самого начала, но до этого выигрывала только баночку кофе в мгновенной игре. А теперь машину! "Скептикам скажу: играйте! - говорит она, уже исходя из своего опыта. - Некоторые думают, что это все розыгрыш, наиграно, а это все на самом деле. Спасибо "Евроопт", что дарит людям надежду на удачу!"

Владелицей бежевого "Хендэ Крета" отныне официально является Галина Хомченко из Минска, которая работает товароведом в ломбарде.

Товаровед Галина Хомченко: "Теперь осталось сдать на права, чтобы на дачу ездить с комфортом. Оказывается, повезти может даже таким невезучим, как мы!"

"Впервые вообще что-то выиграла в жизни, до сих пор не могу поверить, просто обалдеваю! Была на работе, обслуживала клиентку, и тут звонок… Представляю, какие у меня были глаза, клиентка даже спросила: "Что с вами, все в порядке?" А я кричу в трубку: "Ура-а-а!" Руки у меня так тряслись, эмоций было столько, что еле ее обслужила, - со смехом вспоминает Галина. - На прошлой неделе я заходила в "Бруснічку", она рядом с домом, а еще в автолавке "Евроопт" закупалась, когда была в деревне на даче… Какая-то из этих покупок и стала удачной!"

Галина Хомченко проживает вместе со взрослыми сыном и дочкой, есть двое внуков. А вот машины не было! "Нам с детьми немножко не везло по жизни, на автомобиль мы даже не надеялись, - признается победительница. - И вот так нам подфартило, такую красавицу выиграли! Теперь осталось сдать на права, чтобы на дачу ездить с комфортом. Оказывается, повезти может даже таким невезучим, как мы!"

А красный "Хендэ Крета" станет надежным железным другом для Сергея Гусарова из деревни Коробчицы Гродненского района, который уже много лет с уверенностью управляет не только машиной, но и мотоциклом.

Сергей Гусаров: "У меня машинка уже старенькая была, все время ломалась, а теперь буду ездить за рулем крутого внедорожника!"

"Я знал, что выиграю машину, всем так и заявлял. Друзья спрашивали: "Почему не квартиру?" А я им говорил: "Подождите, все по порядку!" - смеется этот счастливчик, звеня ключами от новенького внедорожника. - Правда, зарегистрировался только в этом году, все как-то руки не доходили. И сразу выиграл 2 рубля, а второй приз пришлось подождать, но все равно моя мечта сбылась очень быстро!"

У Сергея Гусарова большая семья, трое детей, шестеро внуков и много других родственников, в том числе и в России. На прошлой неделе он как раз ждал их в гости и закупил продукты в гродненском магазине "Евроопт", а на удачу взял мармеладки "Бон Пари". "Собрались за столом, и как раз эта новость к нам пришла. Кричали дружно все "Ура!". Родственники из России были в шоке, что у нас такие крупные призы разыгрываются каждую неделю, сказали, тоже будут играть, - улыбается победитель. - А уж я как рад! У меня машинка уже старенькая была, все время ломалась, а теперь буду ездить за рулем крутого внедорожника!"

Розыгрыш суперпризов 69-го тура успешно состоялся, а значит, список победителей пополнился новыми именами - уже 49 столичных квартир и 188 шикарных автомобилей обрели своих обладателей в игре от "Евроопт". И это не говоря о других призах, которых с начала игры, то есть с февраля 2016 года, разыграно более 1,8 млн! Призовой фонд "Удачи в придачу!" за это время составил более $17 млн!

А игра продолжается - и значит, шанс присоединиться к числу счастливчиков есть абсолютно у каждого из нас! Уже во вторник, 29 мая, все игровые коды, полученные за покупки с 21 по 27 мая, будут претендовать на призы юбилейного, 70-го, тура. На кону более 30 000 денежных призов по 5 и 500 рублей, три внедорожника "Джили Атлас" и главная цель каждого участника игры - квартира в Минске по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6.

А уже во вторник, 29 мая, игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 70-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!

Розыгрыш автомобилей и квартиры можно будет увидеть в прямом эфире телеканала ОНТ в 18.20. А розыгрыш денежных призов - в 19.00 в прямой трансляции на сайте evroopt.by. И, конечно, можно заглянуть во вторник в столичный "Е-Сити" на ул.Денисовская, 8, где будут разыгрываться все эти призы, чтобы увидеть происходящее своими глазами!

Ну а пока до розыгрыша остается несколько дней, самое время отправиться на шопинг! Игровые коды будут начислены вам за покупки, совершенные в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с "товаром удачи". Больше кодов - больше шансов! Главное, не забудьте один раз активировать свое участие на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и каждый раз при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Успейте сделать удачную покупку до конца недели!

Что такое СТАТУСкарта? Это карта Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов, в том числе и возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами на срок до 45 дней! Чтобы получить СТАТУСкарту, необходимо обратиться в отделение Статусбанка. Замена карточки "Е-плюс" на СТАТУСкарту бесплатна. Подробную информацию о СТАТУСкарте можно найти на сайте stbank.by .

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