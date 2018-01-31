"Всю прелесть онлайн-шопинга оценила в декрете!" Ирине Поздняковой квартиру в Минске "доставили" курьеры "ГиперМолла"

Молодая мама Ирина Позднякова в воскресенье заказала в "ГиперМолле" товары для сына – а в понедельник выиграла жилье в столице!

Понедельник для покупателей "Евроопт" - самый удачный день! Ведь каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает квартиру, три внедорожника и множество других призов. В планах на 2018 год - разыграть 52 квартиры и 156 автомобилей! А еще - более 2,5 млн денежных сумм! Отличный шанс изменить свою жизнь к лучшему!

Фортуна всегда приходит неожиданно, но розыгрыш 53-го тура игры "Удача в придачу!" в этот понедельник стал настоящей сенсацией! Впервые в истории игры столичная квартира досталась покупателю "ГиперМолла"! Удача улыбнулась Ирине Поздняковой из Минска, которая находится в декретном отпуске. Уже не раз заказы в "Е-доставке" и "ГиперМолле" приносили участникам игры различные ценные призы. В том числе покупателям этих онлайн-гипермаркетов достались 17 автомобилей от "Евроопт"! Но 53-й тур показал - не выходя из дома, можно выиграть даже квартиру в Минске! Неплохой аргумент для тех, кто все еще сомневался, делать ли покупки в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл"!

Стильные "Хендэ Крета" в этом туре достались Вере Ворзобовой из Бреста, Андрею Бондаровичу из Минска и Светлане Напреенко из поселка Колодищи Минской области. Розыгрыш призов 53-го тура игры "Удача в придачу!" состоялся в столичном ТРЦ "Е-Сити". Удачу участникам игры в прямом эфире телеканала ОНТ приносили звезда шоу-бизнеса Ольга Барабанщикова и сами покупатели "Евроопт", которых организаторы пригласили разыграть суперпризы!

"Удача в придачу!" разыграла звезда шоу-бизнеса Ольга Барабанщикова! Главный приз 53-го тура игрыразыграла звезда шоу-бизнеса Ольга Барабанщикова!

Сразу после розыгрыша ведущие игры отправились прямиком к главным победителям, чтобы еще раз поздравить с невероятной победой. Видео с первыми эмоциями счастливчиков можно найти на сайтах belta.by, evroopt.by, youtube.com и других интернет-порталах.

А уже через день, в среду, удачливые покупатели снова оказались в центре внимания! Сегодня в "Е-Сити" в торжественной обстановке им вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры.

Ключи от квартиры и автомобилей удачливым покупателям в столичном "Е-Сити" вручил директор ЗАО "Интернет-магазин "Евроопт" Василий Вилько.

"Удачный заказ сделали в воскресенье, прямо перед розыгрышем! И, можно сказать, спонтанно! Рассчитывали купить товары для малыша в обычном магазине, но он был закрыт, и мы вспомнили, что есть супердоставка "ГиперМолл", которая выручит! В "корзинке" было всего 3-4 товара, и этого хватило, чтобы выиграть! - удивляется Ирина Позднякова. - А ведь до этого за два года игры нашим самым большим достижением был сертификат на 5 рублей! Муж все шутил: ну когда ты нам уже квартиру выиграешь? И ведь выиграла!"

Ирина Позднякова: "За два года игры самым большим достижением был сертификат на 5 рублей! Муж все шутил: ну когда ты нам уже квартиру выиграешь? И ведь выиграла!"

Молодой семье действительно невероятно повезло! Выигранная квартира находится в престижном районе Минска - по ул.Ильянская, дом 10. Рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. И стоимость у жилья солидная - более 113 тыс. рублей, а это свыше $55 тыс.! Такой приз действительно способен стать билетом в новую жизнь и серьезно улучшить финансовое положение любой семьи!

Квартира в престижном районе Минска – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!

И все благодаря обычным покупкам, сделанным в "ГиперМолле"! "Честно говоря, всю прелесть онлайн-шопинга оценила, когда оказалась в декретном отпуске, - откровенничает молодая мама. - С малышом не всегда есть возможность сделать объемные покупки в магазине, а потребностей много. Бывало, делала заказ в 4-5 утра, и уже через несколько часов у меня были все необходимые товары. Это само по себе бесценно, когда ты в декрете! А тут еще и такие бонусы! К тому же сын очень любит встречать курьеров, разбирать пакеты, доставать Бонстиков... Все это тоже развлечение отдельное!"

"Я и до своего выигрыша ни капли никогда в игре "Удача в придачу!" не сомневалась. Мне кажется, это уже настолько всенародная игра, что говорить о каких-то махинациях просто смешно! Но никогда не думала, что и мне повезет попасть в число главных победителей! - признается покупательница "ГиперМолла". - Мне кажется, в любом случае делать покупки и при этом еще иметь возможность встретиться с удачей - это здорово. Ты ничего не теряешь, а только выигрываешь, в прямом смысле этого слова! На самом деле, удача стучится в каждый дом, надо только запастись терпением. К нам она уже постучалась, возможно, ваш дом следующий!"

Что касается новеньких "Хендэ Крета", то их счастливые обладатели сразу после церемонии награждения смогли уехать на выигранных внедорожниках к себе домой. И с сегодняшнего дня по белорусским дорогам колесят уже 140 автомобилей от "Евроопт"!

Удачливые покупатели, выигравшие новенькие "Хендэ Крета", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой!

Ключи от синего "Хендэ Крета" вручены Светлане Напреенко из поселка Колодищи Минской области, которая работает начальником продовольственного склада в военной части.

Начальник склада Светлана Напреенко из Колодищ: "Муж уже на кассе вспомнил, что не купил кукурузу, "товар удачи", специально за ней вернулся и сказал: теперь точно что-нибудь выиграем. Как в воду глядел!"

"Мы с мужем играем с самого начала. Но так по-крупному впервые повезло! История получилась интересная! Уже на кассе муж вспомнил, что не взял консервированную кукурузу, специально за ней вернулся, увидел, что это как раз "товар удачи", и говорит: точно что-нибудь выиграем теперь, или квартиру, или машину! Как в воду глядел! - смеется победительница, любуясь новеньким внедорожником. - Мы сейчас ездим на стареньком "Форде", так что этот выигрыш для нас очень кстати! Такой шикарный автомобиль!"

"Хендэ Крета" красивого шоколадного цвета отправился в Брест, где проживает его новая хозяйка - Вера Ворзобова, которая находится на пенсии.

Пенсионерка Вера Ворзобова из Бреста: "У меня машина 88-го года, как сдала на права, так на ней и езжу. Так что можете представить, какие у меня эмоции. Не передать словами!"

"Мы с подругами действуем по принципу: под лежачий камень вода не течет. Вот и в игре от "Евроопт" решили поучаствовать: а вдруг? - с улыбкой рассказывает эта покупательница. - Продукты все равно одни и те же в магазинах, а тут еще есть возможность выиграть. Так что решили ходить только в "Евроопт"! Уже выигрывала до этого шоколадки в мгновенной игре, но даже не думала, что когда-нибудь достанется автомобиль! У меня машина 88-го года, как сдала на права, так на ней и езжу, уже 21 год. Так что можете представить, какие у меня эмоции. Не передать словами!"

А красный "Хендэ Крета" отныне официально принадлежит Андрею Бондаровичу из Минска, который работает менеджером в коммерческой фирме.

Менеджер Андрей Бондарович из Минска: "Конечно, заглядывался на машины возле "Е-Сити", надеялся, что одна из них когда-нибудь достанется и мне! И за покупками ходил только в "Евроопт"!"

"Конечно, заглядывался на машины, которые стоят на Денисовской возле "Е-Сити", надеялся, что одна из них когда-нибудь достанется и мне! И не только надеялся, но и активно работал в этом направлении, постоянно за покупками ходили только в "Евроопт", брали "товар удачи", - смеется победитель. - Сначала выиграли сертификат на 10 рублей, два приза по 2 рубля на телефон. А теперь - автомобиль! Думаю, что везет тому, кто не только надеется и ждет, но и постоянно работает над достижением цели! Тогда все может получиться!"

Также в 53-м туре своих обладателей нашли 50 призов по 1000 рублей каждый! Эти кругленькие суммы победители получили уже во вторник! Давайте познакомимся со счастливчиками, которые так удачно пополнили свой бюджет!

"Вообще, я постоянно выигрываю, то 2 рубля, то билет на концерт Валерии. Когда беру "товар удачи", всегда его гипнотизирую, настраиваюсь на победу – и это работает! - смеется Александра Солоная, которая приехала за призом вместе со своей мамой и двумя малышами. – В этот раз победу нам принесла "Е-доставка"! Когда у тебя двое маленьких детей, то это уже сам по себе подарок, что не нужно идти за покупками в магазин! А тут еще и такой выигрыш случился! Уже все распланировала - куплю родителям электрочайник, что-то приятное мужу и детям. Ну и себя, конечно, порадую!"

Александра Солоная: "В этот раз победу нам принесла "Е-доставка"! Когда у тебя двое маленьких детей, то это уже сам по себе подарок, что не нужно идти за покупками в магазин! А тут еще и такой выигрыш случился!"

"Это мой первый выигрыш! Всегда радовалась за других людей, а теперь удача пришла и ко мне, – делится Ольга Алджумаа, которая также приехала в "Е-Сити" за своим выигрышем. – Как только получила деньги, сразу пошла, потерла ими по машине. Чтобы в следующий раз вернуться уже за автомобилем! А на выигранную 1000 рублей куплю подарки всем своим близким! И, конечно, маленькую дочку порадую, я еще в декретном отпуске, так что деньги нам очень кстати!"

Ольга Алджумаа: "Это мой первый выигрыш! Как только получила деньги, сразу пошла, потерла ими по машине. Чтобы в следующий раз вернуться уже за автомобилем!"

Игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" менее чем за два года стала по-настоящему народной! Как свидетельствует статистика, регулярно в ней участвуют около миллиона жителей нашей страны! В целом же число покупателей, которые хотя бы раз сыграли в "Удачу в придачу!" с момента ее начала, превысило 1,7 млн!

Многие из участников игры уже стали победителями! А если вам пока не повезло, расстраиваться тоже не стоит! Ведь таких шансов будет еще очень много! Уже в ближайший понедельник, 5 февраля, "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" снова разыграет квартиру в Минске по ул.Ильянская, 10 и три автомобиля, на этот раз марки "Сузуки Витара"! А также своих обладателей найдут 50 крупных денежных сумм по 1000 рублей каждая и еще 50 000 призов!

"Удача в придачу!" разыгрывает квартиру, три автомобиля и денежные призы! Каждый понедельник "Евроопт" в игреразыгрывает квартиру, три автомобиля и денежные призы!

В целом за февраль участникам игры "Удача в придачу!" достанутся 12 автомобилей и 4 квартиры! Причем, внимание! Две квартиры будут 1-комнатные и две 2-комнатные! А знаете почему? Потому что в феврале народной игре от "Евроопт" исполняется уже два года!

Так что начинать играть в "Удачу в придачу!" никогда не поздно, присоединяйтесь прямо сейчас! Достаточно зарегистрироваться один раз на сайте evroopt.by - и вы в игре!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 5 февраля!

Обычная покупка в "Евроопт" может изменить вашу жизнь! Не упустите эту возможность! Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

И не забудьте, следующая встреча с фортуной - уже в понедельник!