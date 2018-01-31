"Всю прелесть онлайн-шопинга оценила в декрете!" Ирине Поздняковой квартиру в Минске "доставили" курьеры "ГиперМолла"

Понедельник для покупателей "Евроопт" - самый удачный день! Ведь каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает квартиру, три внедорожника и множество других призов. В планах на 2018 год - разыграть 52 квартиры и 156 автомобилей! А еще - более 2,5 млн денежных сумм! Отличный шанс изменить свою жизнь к лучшему!
Фортуна всегда приходит неожиданно, но розыгрыш 53-го тура игры
Стильные "Хендэ Крета" в этом туре достались Вере Ворзобовой из Бреста, Андрею Бондаровичу из Минска и Светлане Напреенко из поселка Колодищи Минской области. Розыгрыш призов 53-го тура игры
Сразу после розыгрыша ведущие игры отправились прямиком к главным победителям, чтобы еще раз поздравить с невероятной победой. Видео с первыми эмоциями счастливчиков можно найти на сайтах belta.by, evroopt.by, youtube.com и других интернет-порталах.
А уже через день, в среду, удачливые покупатели снова оказались в центре внимания! Сегодня в "Е-Сити" в торжественной обстановке им вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры.
"Удачный заказ сделали в воскресенье, прямо перед розыгрышем! И, можно сказать, спонтанно! Рассчитывали купить товары для малыша в обычном магазине, но он был закрыт, и мы вспомнили, что есть супердоставка "ГиперМолл", которая выручит! В "корзинке" было всего 3-4 товара, и этого хватило, чтобы выиграть! - удивляется Ирина Позднякова. - А ведь до этого за два года игры нашим самым большим достижением был сертификат на 5 рублей! Муж все шутил: ну когда ты нам уже квартиру выиграешь? И ведь выиграла!"
Молодой семье действительно невероятно повезло! Выигранная квартира находится в престижном районе Минска - по ул.Ильянская, дом 10. Рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. И стоимость у жилья солидная - более 113 тыс. рублей, а это свыше $55 тыс.! Такой приз действительно способен стать билетом в новую жизнь и серьезно улучшить финансовое положение любой семьи!
И все благодаря обычным покупкам, сделанным в "ГиперМолле"! "Честно говоря, всю прелесть онлайн-шопинга оценила, когда оказалась в декретном отпуске, - откровенничает молодая мама. - С малышом не всегда есть возможность сделать объемные покупки в магазине, а потребностей много. Бывало, делала заказ в 4-5 утра, и уже через несколько часов у меня были все необходимые товары. Это само по себе бесценно, когда ты в декрете! А тут еще и такие бонусы! К тому же сын очень любит встречать курьеров, разбирать пакеты, доставать Бонстиков... Все это тоже развлечение отдельное!"
"Я и до своего выигрыша ни капли никогда в игре
Что касается новеньких "Хендэ Крета", то их счастливые обладатели сразу после церемонии награждения смогли уехать на выигранных внедорожниках к себе домой. И с сегодняшнего дня по белорусским дорогам колесят уже 140 автомобилей от "Евроопт"!
Ключи от синего "Хендэ Крета" вручены Светлане Напреенко из поселка Колодищи Минской области, которая работает начальником продовольственного склада в военной части.
"Мы с мужем играем с самого начала. Но так по-крупному впервые повезло! История получилась интересная! Уже на кассе муж вспомнил, что не взял консервированную кукурузу, специально за ней вернулся, увидел, что это как раз "товар удачи", и говорит: точно что-нибудь выиграем теперь, или квартиру, или машину! Как в воду глядел! - смеется победительница, любуясь новеньким внедорожником. - Мы сейчас ездим на стареньком "Форде", так что этот выигрыш для нас очень кстати! Такой шикарный автомобиль!"
"Хендэ Крета" красивого шоколадного цвета отправился в Брест, где проживает его новая хозяйка - Вера Ворзобова, которая находится на пенсии.
"Мы с подругами действуем по принципу: под лежачий камень вода не течет. Вот и в игре от "Евроопт" решили поучаствовать: а вдруг? - с улыбкой рассказывает эта покупательница. - Продукты все равно одни и те же в магазинах, а тут еще есть возможность выиграть. Так что решили ходить только в "Евроопт"! Уже выигрывала до этого шоколадки в мгновенной игре, но даже не думала, что когда-нибудь достанется автомобиль! У меня машина 88-го года, как сдала на права, так на ней и езжу, уже 21 год. Так что можете представить, какие у меня эмоции. Не передать словами!"
А красный "Хендэ Крета" отныне официально принадлежит Андрею Бондаровичу из Минска, который работает менеджером в коммерческой фирме.
"Конечно, заглядывался на машины, которые стоят на Денисовской возле "Е-Сити", надеялся, что одна из них когда-нибудь достанется и мне! И не только надеялся, но и активно работал в этом направлении, постоянно за покупками ходили только в "Евроопт", брали "товар удачи", - смеется победитель. - Сначала выиграли сертификат на 10 рублей, два приза по 2 рубля на телефон. А теперь - автомобиль! Думаю, что везет тому, кто не только надеется и ждет, но и постоянно работает над достижением цели! Тогда все может получиться!"
Также в 53-м туре своих обладателей нашли 50 призов по 1000 рублей каждый! Эти кругленькие суммы победители получили уже во вторник! Давайте познакомимся со счастливчиками, которые так удачно пополнили свой бюджет!
"Вообще, я постоянно выигрываю, то 2 рубля, то билет на концерт Валерии. Когда беру "товар удачи", всегда его гипнотизирую, настраиваюсь на победу – и это работает! - смеется Александра Солоная, которая приехала за призом вместе со своей мамой и двумя малышами. – В этот раз победу нам принесла "Е-доставка"! Когда у тебя двое маленьких детей, то это уже сам по себе подарок, что не нужно идти за покупками в магазин! А тут еще и такой выигрыш случился! Уже все распланировала - куплю родителям электрочайник, что-то приятное мужу и детям. Ну и себя, конечно, порадую!"
"Это мой первый выигрыш! Всегда радовалась за других людей, а теперь удача пришла и ко мне, – делится Ольга Алджумаа, которая также приехала в "Е-Сити" за своим выигрышем. – Как только получила деньги, сразу пошла, потерла ими по машине. Чтобы в следующий раз вернуться уже за автомобилем! А на выигранную 1000 рублей куплю подарки всем своим близким! И, конечно, маленькую дочку порадую, я еще в декретном отпуске, так что деньги нам очень кстати!"
Игра
Многие из участников игры уже стали победителями! А если вам пока не повезло, расстраиваться тоже не стоит! Ведь таких шансов будет еще очень много! Уже в ближайший понедельник, 5 февраля, "Евроопт" в игре
В целом за февраль участникам игры
Так что начинать играть в "Удачу в придачу!" никогда не поздно, присоединяйтесь прямо сейчас! Достаточно зарегистрироваться один раз на сайте evroopt.by - и вы в игре!
Обычная покупка в "Евроопт" может изменить вашу жизнь! Не упустите эту возможность! Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
И не забудьте, следующая встреча с фортуной - уже в понедельник!
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