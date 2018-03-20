Встреча Лукашенко с творческой молодежью прошла в дружественной и теплой атмосфере - студент академии музыки

20 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с творческой молодежью прошла в дружественной и теплой атмосфере. Это отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА студент Белорусской государственной академии музыки Михаил Стельмах по итогам состоявшегося сегодня в Белорусском государственном молодежном театре мероприятия.

"Нам было волнительно в начале встречи, а потом постепенно создавалась теплая, я бы даже сказал, доверительная домашняя атмосфера, - отметил студент. - Все было очень интересно. А самое главное, что Президент был искренним. Это очевидно, и это очень подкупает, особенно нас, молодых".

Свои вопросы первому лицу страны задали все желающие участники встречи, а их было немало. "Президент не уходил от ответов, было видно, что ему также интересно разговаривать с нами, услышать наше мнение, нашу позицию по самым разным темам", - сказал он.

Молодой человек отметил, что в стране создаются условия для реализации творческих молодежных задумок. Он сам кроме учебы занимается педагогикой, участвует в оркестре Белтелерадиокомпании.

Во встрече с Александром Лукашенко приняли участие около 270 человек. В их числе были студенты республиканских и региональных учреждений высшего и среднего специального образования, представители ведущих творческих коллективов и молодые творческие работники. Среди участников мероприятия были лауреаты специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, победители областных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов, участники творческих проектов, республиканских молодежных акций. Встреча белорусского лидера с творческой молодежью продолжалась около четырех часов.-0-