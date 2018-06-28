Мобильная версия
Рус
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Погода
Курсы
Гороскоп
ТВ-гид
Фотохроника
ПРОЕКТЫ
7 дней
Экономика Беларуси
Беларуская Думка
Атомная энергетика
Плакаты БелТА
Репортажи
Видео
Парад в День Независимости-2017
Минск и минчане
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
28 июня 2018, Чт
+16°C
EUR
2.3283
USD
1.998
RUB
3.164
Год малой родины
Вступительная кампания-2018
Меню
Президент
Лукашенко: миролюбие является основной характеристикой белорусской внешней политики
На развитие таможенной инфраструктуры в Беларуси направят дополнительные внебюджетные средства
На Республиканскую доску Почета будут занесены 64 победителя соревнования за 2017 год
Лукашенко поручил очень серьезно готовиться к уборочной с учетом потерь от засухи
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Политика
Тема возможного вклада Беларуси в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта обсуждена в МИД
ТКГ договорилась в Минске о летнем перемирии на востоке Украины
Беларусь и Гана намерены развивать договорно-правовую базу
Беларусь и Ирак заинтересованы в укреплении отношений
Беларусь и Кыргызстан подписали план межмидовского сотрудничества на 2018-2019 годы
Экономика
Сбербанк намерен расширять объем инвестиций в Беларусь - Греф
Новый закон о госзакупках предусматривает электронную подачу жалоб - Колтович
Поставки белорусской молочки обсудят 2 июля министры аграрных ведомств Беларуси и России
Беларусь получила статус наблюдателя в комитете ВТО по госзакупкам
Развитие межрегиональных связей укрепит отношения Беларуси и Франции - Лежен
Общество
Кобяков вручил госнаграды заслуженным людям Беларуси
Республика Корея подарила пять микроавтобусов соцучреждениям Беларуси
ФОТОРЕПОРТАЖ: Участники молодежного профсоюзного форума "ТЕМП-2018" побывали во Дворце Независимости
В Беларуси изменен график работы поликлиник и больниц в праздничные выходные в июле
В Беларуси необходимо развивать стрелковый спорт - Шуневич
Регионы
Объем финансирования инвестпрограммы Минска увеличен на Br43 млн
Территория праздника "Купалье" в этом году расширится
Здание у Белгосцирка достроят в течение года - в нем разместятся "БПС-Сбербанк", офисы и магазины
Около 70 организаций примут участие в ярмарках ко Дню Независимости в Минске
Школьники Рогачевского района отправятся в экспедицию по местам операции "Багратион"
Происшествия
Уголовное дело завели на гендиректора "Би энд Би иншуренс Ко" за незаконное получение дохода
Выявлен канал переправки мигрантов через Беларусь в ЕС под видом болельщиков
Въезжавший в Беларусь литовец маркером "продлил" срок действия страховки
Более 3 тыс. SMS за полгода: витебчанин делился позитивом за чужой счет
Пенсионер в Молодечненском районе выращивал коноплю в парнике с помидорами
Технологии
Китайские исследователи превратили промышленные отходы в материал для линз
"ВКонтакте" тестирует платежную систему VK Pay
В Китае изобрели дронов-птиц
Bloomberg назвал стоимость социальной сети Instagram
Определились все участники финального киберспортивного турнира "МЭТА'18"
В мире
Достигнута договоренность о встрече Путина и Трампа
Организацию по запрещению химического оружия наделили обвинительными функциями
В Таиланде четвертые сутки ищут пропавших в пещере юных футболистов
В Германии автобус с туристами попал в аварию: ранен 31 человек
Верховный суд США признал законным иммиграционный указ Дональда Трампа
Культура
При подготовке "Славянского базара" важно учесть все мелочи - Василий Жарко
Национальный исторический архив отметит юбилей выставкой в ратуше и презентацией научного альбома
В Минске покажут фильм "Кто украл Banksy" о знаменитом граффитисте
Белорусские книги поборются за награды международного конкурса в Душанбе
Более 1,5 тыс. артистов будут задействованы на празднике "Купалье" в Александрии
Спорт
Футболисты Германии не смогли выйти в 1/8 финала чемпионата мира
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
Состав ФК "Динамо-Минск" пополнил полузащитник из Хорватии
Тренерский штаб сборной Беларуси по баскетболу объявил состав на отборочные матчи ЧМ
Белорусский легкоатлет Виталий Парахонько победил в беге на 110 м с барьерами на турнире в Дании
Калейдоскоп
Диего Марадона рассказал, что произошло во время матча Аргентина - Нигерия
До 98 градусов мороза: ученые назвали самое холодное место на Земле
Найдено продлевающее жизнь вещество
Певица MaкSим уходит со сцены из-за болезни
Сэмюэл Л Джексон тренировался 5 недель ради двухминутной сцены дуэли в "Звездных войнах"
Тесты
Репортажи
Темы
Искать везде
Искать везде
Фото
Видео
Инфографика
За весь период
За весь период
За день
За неделю
За месяц
За год
Главное
Лукашенко: суверенитет Беларуси - это люди, которые искренне и честно выполняют свою работу
Президент
Лукашенко отмечает хороший уровень сотрудничества со Сбербанком
Президент
Белорусские депутаты ратифицировали соглашение с Китаем о безвизовом режиме
Общество
"Удача в придачу!" – тур 74! Квартиру от "Евроопт" разыграла Полина Смолова, также своих обладателей нашли три автомобиля и деньги!
Общество
Беларусь получила статус наблюдателя в комитете ВТО по госзакупкам
Экономика
Лента новостей
Цена барреля нефти Brent превысила $78
01:08
В мире
Samsung и Apple урегулировали патентный спор относительно дизайна смартфонов
00:50
Технологии
Самое длинное лунное затмение 21 века произойдет в июле этого года
00:27
Калейдоскоп
На немецком фрегате взорвалась ракета
00:00
В мире
В Южном Судане подписали долгосрочное мирное соглашение
Вчера 23:36
В мире
Строительство нового моста на переходе "Домачево-Словатыче" может начаться через два-три года
Вчера 23:17
Общество
Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в 1/8 финала чемпионата мира
Вчера 23:00
Спорт
Роберт Де Ниро и Гильермо дель Торо получат именные звезды на Аллее славы Голливуда
Вчера 22:28
Калейдоскоп
Сокращение числа занятых в экономике замедляется - Костевич
Вчера 22:12
Общество
Новый закон о госзакупках предусматривает электронную подачу жалоб - Колтович
Вчера 21:46
Экономика
Умер отец Майкла Джексона
Вчера 21:22
В мире
Организацию по запрещению химического оружия наделили обвинительными функциями
Вчера 20:36
В мире
Представители СМИ 11 стран аккредитовались на "Славянский базар в Витебске"
Вчера 19:46
Культура
Футболисты Германии не смогли выйти в 1/8 финала чемпионата мира
Вчера 19:03
Спорт
Достигнута договоренность о встрече Путина и Трампа
Вчера 18:45
В мире
Следующее заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины пройдет 11 июля
Вчера 18:34
Политика
Благодарности Президента Беларуси объявлены преподавателям и студентам
Вчера 18:10
Президент
На развитие таможенной инфраструктуры в Беларуси направят дополнительные внебюджетные средства
Вчера 18:09
Президент
Минздрав предупреждает об осложнении эпидситуации в Конго и Индии
Вчера 18:06
Общество
ТКГ договорилась в Минске о летнем перемирии на востоке Украины
Вчера 18:04
Политика
Все новости
Темы
Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Славянский базар в Витебске-2018
Заседание контактной группы по Украине
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Прямые телефонные линии власти с населением
Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Все темы
Общество
f
vk
ok
t
g
m
Поделиться:
Версия для печати
Новости рубрики Общество
Строительство нового моста на переходе "Домачево-Словатыче" может начаться через два-три года
Вчера 23:17
Сокращение числа занятых в экономике замедляется - Костевич
Вчера 22:12
Минздрав предупреждает об осложнении эпидситуации в Конго и Индии
Вчера 18:06
ЦТ по обществоведению на высший балл написали 11 человек
Вчера 17:43
Беларусь и Словения будут развивать сотрудничество в области стандартизации
Вчера 17:38
Лучшие военные многоборцы СНГ соревнуются в Минске
Вчера 17:31
"Белпочта" обнародовала график работы отделений в ближайшие выходные
Вчера 16:56
Молодежь Беларуси приглашают участвовать в международном конкурсе антикоррупционной рекламы
Вчера 16:48
Мингорисполком и облисполкомы проведут 30 июня прямые телефонные линии
Вчера 16:46
К списку
Топ-новости
ФОТОРЕПОРТАЖ: Участники молодежного профсоюзного форума "ТЕМП-2018" побывали во Дворце Независимости
Бесплатные катания в "Минск-Арене" и снежная горка летом - 30 июня день рождения пломбира
"ИТ-ГРАД" запустил корпоративную облачную площадку в Республике Беларусь
Издания БЕЛТА претендуют на награды XV Международного конкурса "Искусство книги"
Футболисты Германии не смогли выйти в 1/8 финала чемпионата мира
Онлайн-конференция о предложениях по корректировке Налогового кодекса пройдет на сайте БЕЛТА 28 июня
До 30 градусов будет по югу Беларуси 28 июня
В Беларуси изменен график работы поликлиник и больниц в праздничные выходные в июле
Минтранс: идут переговоры о привлечении в гродненский аэропорт европейских лоукостеров
Метро в Минске 3 июля будет работать до 1.30
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
+15..+17°C
+25..+27°C
Подробнее погода на 6 дней
МЧС предупреждает
Новости компаний
Дрогичинский комбикормовый завод пройдет санацию до 2020 года
Первая очередь завода "МАЗ-Азия" во Вьетнаме начнет работать в сентябре - Катеринич
"Пинскдрев" выпустил серию спичек с геометрическими головоломками
Молодечненский завод металлоконструкций пройдет процедуру санации
Беларусбанку предоставят гарантию в погашении кредита для "Лидахлебопродукта"
Минский хладокомбинат №1 реконструируют до конца года
Предприятие по переработке изношенных шин появится в Пинске
Минский хладокомбинат №2 планирует экспортировать продукцию в Израиль, Грузию, Армению, Китай
Чашникская межрайонная база признана банкротом
"Белтехэкспорт" поставит в Казахстан гусеничные пожарные машины
Курсы валют
Нацбанк
Лучшие курсы
Покупка
Продажа
EUR
2.3283 BYN
2.321 BYN
2.33 BYN
USD
1.998 BYN
1.998 BYN
2.002 BYN
RUB
3.164 BYN
3.157 BYN
3.168 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка
Лучшие курсы
ТВ программа
<!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript"><!-- new Image().src = "//counter.yadro.ru/hit?r"+ escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"": ";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+ ";h"+escape(document.title.substring(0,80))+ ";"+Math.random();//--></script><!--/LiveInternet-->
Гороскоп
Ежемесячный гороскоп
Видео
Лукашенко отмечает хороший уровень сотрудничества со Сбербанком
Все видео
Фотоновости
Учреждения соцобслуживания получили пять микроавтобусов от Республики Корея
Все фото
Инфографика
График работы больниц и поликлиник на июльские выходные
В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травмопункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: миролюбие является основной характеристикой белорусской внешней политики
Благодарности Президента Беларуси объявлены преподавателям и студентам
На развитие таможенной инфраструктуры в Беларуси направят дополнительные внебюджетные средства
Политика
Тема возможного вклада Беларуси в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта обсуждена в МИД
Следующее заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины пройдет 11 июля
ТКГ договорилась в Минске о летнем перемирии на востоке Украины
Экономика
Сбербанк намерен расширять объем инвестиций в Беларусь - Греф
Новый закон о госзакупках предусматривает электронную подачу жалоб - Колтович
Поставки белорусской молочки обсудят 2 июля министры аграрных ведомств Беларуси и России
Происшествия
Уголовное дело завели на гендиректора "Би энд Би иншуренс Ко" за незаконное получение дохода
Выявлен канал переправки мигрантов через Беларусь в ЕС под видом болельщиков
Два болельщика из Сенегала пытались попасть в Европу по чужим паспортам
Регионы
Объем финансирования инвестпрограммы Минска увеличен на Br43 млн
Водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Минска в День без автомобиля
Лучшие органы территориального самоуправления Минска работают в Советском районе
Аналитика
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Все мнения
Мнения
Марианна Щеткина
Развитие цифровой экономики повысит конкурентоспособность Беларуси и России
Мнения
Сергей Черемин
Брестская крепость - символ мужества советского народа
Мнения
Саймон Клегг
Стадион "Динамо" впечатляет масштабом и атмосферой
Мнения
Анатолий Бутевич
Связь с малой родиной разорвать невозможно
Мнения
Владимир Дворник
Оперативность и ответственность - основные критерии при работе с обращениями граждан
Все комментарии
Комментарии
Бахыт Каирбеков
Снимать нужно с установкой на шедевр
Комментарии
Социология в помощь: как результаты опросов влияют на региональную политику в Беларуси
Комментарии
Какие работы и зачем проводят на Военном кладбище в Минске
Комментарии
Сергей Дробот
EPAM Systems планирует проводить для студентов БГУИР тренинги по разработке приложений
Комментарии
Светлана Уклейко
С нового учебного года в 10 классах появится урок труда
Все интервью
Интервью
Александр Паутов
Как возмещается ущерб при ДТП
Интервью
Юрий Шумский
Председатель БООР о новых правилах охоты и рыболовном спорте
Интервью
Александр Кохан
Будущее пешеходных зон Минска
Интервью
Ирина Старовойтова
Поправки в закон об авторском праве устраняют спорные моменты в сфере интеллектуальной собственности
Интервью
Александр Турчин
Бизнес в регионах и дальнейшая либерализация: что инициирует Совет по развитию предпринимательства
Колумнисты. Все
Колумнисты
Ольга Костюкевич
Вы больны? Да!
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Болезнь или распущенность?
Колумнисты
Елена Еловик
Четыре часа разговора пролетели как миг
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Знания: сила или товар?
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Почему я пойду на выборы
Интервью
Александр Паутов
Как возмещается ущерб при ДТП
Комментарии
Бахыт Каирбеков
Снимать нужно с установкой на шедевр
Интервью
Юрий Шумский
Председатель БООР о новых правилах охоты и рыболовном спорте
Мнения
Марианна Щеткина
Развитие цифровой экономики повысит конкурентоспособность Беларуси и России
Интервью
Александр Кохан
Будущее пешеходных зон Минска
Спорт
Футболисты Германии не смогли выйти в 1/8 финала чемпионата мира
Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в 1/8 финала чемпионата мира
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
Технологии
Китайские исследователи превратили промышленные отходы в материал для линз
Samsung и Apple урегулировали патентный спор относительно дизайна смартфонов
"ВКонтакте" тестирует платежную систему VK Pay
Культура
При подготовке "Славянского базара" важно учесть все мелочи - Василий Жарко
Представители СМИ 11 стран аккредитовались на "Славянский базар в Витебске"
Национальный исторический архив отметит юбилей выставкой в ратуше и презентацией научного альбома
В мире
Достигнута договоренность о встрече Путина и Трампа
Цена барреля нефти Brent превысила $78
На немецком фрегате взорвалась ракета
Калейдоскоп
Диего Марадона рассказал, что произошло во время матча Аргентина - Нигерия
Самое длинное лунное затмение 21 века произойдет в июле этого года
Роберт Де Ниро и Гильермо дель Торо получат именные звезды на Аллее славы Голливуда
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Брифинг
Круглый стол
Пресс-конференция
Все онлайн конференции
Онлайн-конференция
Олег Савин
29 июня, 11:00
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
Онлайн-конференция
Элла Селицкая
28 июня, 12:00
Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы
Онлайн-конференция
Вадим Гаркун,
Дмитрий Навой,
Сергей Сподабаев,
Сергей Зараник
25 июня
Ситуация на дорогах в Минске
Онлайн-конференция
Валерий Ковальков,
Наталья Мурашкевич,
Лариса Яшкова
21 июня
Все о пенсиях
Онлайн-конференция
Александр Сабодин
19 июня
Финансовые рынки Беларуси: перспективы, влияния, риски
Все брифинги
Брифинг
Олег Токун,
Жанна Попучеева
27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
Брифинг
Ольга Илюкевич
6 апреля
О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
Брифинг
Андрей Лобович
6 апреля
О применении новых положений и реализации норм декрета №1
Брифинг
Ирина Старовойтова,
Сергей Рахманов
23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
Брифинг
Ольга Луговская,
Александр Трифонов,
Аркадий Аронов,
Александр Парфенов
8 ноября
Стресс-тесты Белорусской АЭС: первые итоги
Все круглые столы
Круглый стол
Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня
Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Круглый стол
Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник
18 мая
Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Круглый стол
Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта
Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич
26 июня
Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты
Пресс-конференция
Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких
26 июня
Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм
Пресс-конференция
Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец
14 июня
Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске
Пресс-конференция
Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов
11 июня
О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси
Пресс-конференция
Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов
6 июня
XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Олег Савин
29 июня, 11:00
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
Онлайн-конференция
Элла Селицкая
28 июня, 12:00
Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы
Пресс-конференция
Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич
26 июня
Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты
Пресс-конференция
Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких
26 июня
Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм
Онлайн-конференция
Вадим Гаркун,
Дмитрий Навой,
Сергей Сподабаев,
Сергей Зараник
25 июня
Ситуация на дорогах в Минске
Газета 7 дней
Победители "Марафона безопасности": жизнь – высшая награда
Минск на минном поле
Сколько золота в "корзинке"?
На сайт
Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия