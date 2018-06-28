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Александр Лукашенко Лукашенко: суверенитет Беларуси - это люди, которые искренне и честно выполняют свою работу
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Лукашенко отмечает хороший уровень сотрудничества со Сбербанком
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Белорусские депутаты ратифицировали соглашение с Китаем о безвизовом режиме
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"Удача в придачу!" – тур 74! Квартиру от "Евроопт" разыграла Полина Смолова, также своих обладателей нашли три автомобиля и деньги!
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Беларусь получила статус наблюдателя в комитете ВТО по госзакупкам
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В Южном Судане подписали долгосрочное мирное соглашение
Вчера 23:36 В мире
Строительство нового моста на переходе "Домачево-Словатыче" может начаться через два-три года
Вчера 23:17 Общество
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Вчера 23:00 Спорт
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Вчера 22:28 Калейдоскоп
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Вчера 22:12 Общество
Новый закон о госзакупках предусматривает электронную подачу жалоб - Колтович
Вчера 21:46 Экономика
Умер отец Майкла Джексона
Вчера 21:22 В мире
Организацию по запрещению химического оружия наделили обвинительными функциями
Вчера 20:36 В мире
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Вчера 19:46 Культура
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Вчера 18:10 Президент
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Вчера 18:09 Президент
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Лукашенко отмечает хороший уровень сотрудничества со Сбербанком
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График работы больниц и поликлиник на июльские выходные В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травмопункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.
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Национальный исторический архив отметит юбилей выставкой в ратуше и презентацией научного альбома
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Цена барреля нефти Brent превысила $78
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