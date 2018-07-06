Встречи с населением позволяют на месте принять правильное решение по сложным вопросам - Жевняк

6 июля, Лиозно /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Встречи с населением позволяют на месте принять правильное решение по сложным вопросам. Такое мнение высказал журналистам заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, по итогам диалога с трудовым коллективом Лиозненской центральной районной больницы.
Данные встречи систематически проводятся руководителями всех уровней страны в различных трудовых коллективах: на предприятиях и в организациях, учебных заведениях, учреждениях социальной сферы и других. "Такие встречи очень важны: в ходе них у людей есть возможность донести проблемы, которые складываются на местах, а у чиновника - услышать и принять правильное решение, решив сложный вопрос. Это важный момент в работе с населением. Для того мы и работаем, чтобы решать проблемы простых людей", - подчеркнул заместитель главы Администрации Президента.
/Будет дополнено/.-0-
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