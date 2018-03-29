Вступили в силу новые правила ввоза товаров физлицами в страны ЕАЭС

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступило в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года №107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования", сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, весь 2018 год действуют существующие нормы - беспошлинно можно ввозить товары общей суммой не более 1,5 тыс. евро и весом до 50 кг.

В дальнейшем, согласно решению Совета ЕЭК, в союзе будут поэтапно снижаться весовые и стоимостные лимиты беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже любым видом транспорта, кроме воздушного. С января 2019 года лимиты снизятся до 1 тыс. евро и 50 кг соответственно, а с 1 января 2020 года - до 750 евро и 35 кг. С 1 января 2021 года из-за границы можно будет беспошлинно привезти товары на сумму, не превышающую 500 евро, и весом не более 25 кг.

"Изменения не коснулись товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже авиатранспортом, - рассказали в ЕЭК. - Путешествуя самолетом, беспошлинно привезти с собой из-за рубежа по-прежнему можно будет покупки на сумму до 10 тыс. евро и весом не более 50 кг".

В концепцию поэтапного снижения лимитов попали и товары, доставка которых покупателю из-за рубежа осуществляется посредством международных почтовых отправлений или перевозчиком, в том числе покупки в зарубежных интернет-магазинах.

Согласно решению Совета ЕЭК, с 1 января 2018 года установлен лимит на такие товары в 1 тыс. евро и 31 кг в течение одного календарного месяца. С 1 января 2019 года в течение одного календарного месяца без уплаты таможенных пошлин, налогов можно будет заказать товары на общую сумму до 500 евро и весом не более 31 кг. С 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза будут снижены до 200 евро и 31 кг. При этом будут сняты все ограничения по времени и количеству заказов.

Кроме того, вместе с нормами беспошлинного ввоза с 1 января 2020 года будет существенно снижена величина таможенной пошлины за превышение лимитов. Если в 2018-2019 годах за превышение нормы придется заплатить 30% стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной или весовой нормы, то уже в 2020 году - 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг перевеса. "При этом страны могут вводить дополнительные ограничения, снижающие нормы ввоза", - подчеркнули в ЕЭК.

В настоящее время в странах ЕАЭС действуют разные нормы. В Казахстане, Кыргызстане и России порог беспошлинного ввоза составляет 1 тыс. евро, в Армении - 200 тыс. драм (порядка 350 евро), в Беларуси - 22 евро. Решение Совета ЕЭК унифицирует верхний порог беспошлинного провоза. Новый Таможенный кодекс ЕАЭС разрешает ужесточать нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне.-0-