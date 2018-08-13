Вступительная кампания на уровень среднего специального образования завершается 17 августа

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступительная кампания на уровень среднего специального образования завершается в Беларуси 17 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

По его словам, выпускники девятых классов поступают по конкурсу среднего балла свидетельства об общем базовом образовании на все специальности, кроме тех, по которым необходимо сдавать вступительное испытание (творческие специальности, специальности спорта). Выпускники одиннадцатых классов сдают два обязательных вступительных испытания по учебным предметам в форме ЦТ.

"В этом году прием на уровень среднего специального образования осуществляют 111 колледжей и 86 учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования. На 13 августа на обучение принято 34,1 тыс. человек, в том числе за счет средств бюджета 23,8 тыс. человек. Завершится вступительная кампания 17 августа", - рассказал он.

В этом году ссузы осуществляют прием документов по 151 специальности. "Наиболее востребованы у абитуриентов специальности в сфере здравоохранения, по отдельным направлениям техники и технологий, IT-профиля. Тут конкурс достигает несколько человек на место. Филиал "Молодечненский государственный политехнический колледж" Республиканского института профессионального образования в этом году впервые проводит набор на специальность "хранение и переработка зерна", а Минский государственный профессионально-технический колледж декоративно-прикладного искусства им. Н.А. Кедышко теперь будет проводить обучение по специальности "визуальный мерчендайзинг", - уточнил Сергей Касперович.

Прием документов на заочную форму получения среднего специального образования на специальности направления образования "сельское хозяйство" будет осуществляться с 1 октября по 30 ноября. -0-