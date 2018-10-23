Вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту начнет принимать суда в начале 2019 года

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск введут в строй в 2019 году. Об этом сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.
"Полоса заработает при наступлении положительных температур в 2019 году", - сказал министр.
/Будет дополнено/. -0-
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