Вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту начнет принимать суда в начале 2019 года

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск введут в строй в 2019 году. Об этом сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Полоса заработает при наступлении положительных температур в 2019 году", - сказал министр.

/Будет дополнено/. -0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке