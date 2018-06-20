20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй форум социального бизнеса Беларуси пройдет 28 июня в Минске, сообщили БЕЛТА в представительстве Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии.

Эксперты из Беларуси, Германии, Нидерландов, Великобритании, Дании обсудят темы импакт-инвестирования (инвестиции, которые содействуют социальным изменениям), измерения социального эффекта, работы программ корпоративной социальной ответственности крупных компаний, менторства для стартапов. Представители бизнеса смогут обменяться лучшими практиками и обсудить способы своего участия в решении социальных и экологических проблем.

Мероприятие пройдет в форме панельных дискуссий. Также на форуме будет представлена продукция и услуги 16 белорусских социальных предприятий, в том числе в сфере IT-технологий. К примеру, разработки для восстановления функции равновесия с использованием игровых VR-технологий, что очень актуально для реабилитации больных после черепно-мозговых травм, инсульта и других состояний. Или сервис для слабовидящих людей, который предоставляет зрячего онлайн-помощника на любом расстоянии (проект разработчиков из ПВТ). Будет презентована IT School My Freedom по подготовке специалистов высокого уровня в области 3D моделирования, веб-дизайна и программирования, компьютерной графики и мобильной разработки.

Среди организаторов форума - Программа поддержки Беларуси Федерального правительства Германии и Программа развития ООН в Беларуси при финансовой поддержке Евросоюза.-0-