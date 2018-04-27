Второкурсница Витебского госуниверситета стала обладательницей титула "Королева Весна Беларуси 2018"

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второкурсница Витебского государственного университета им. П.М.Машерова Мария Соловьева стала обладательницей титула "Королева Весна Беларуси 2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БРСМ.

Победительница отметила, что конкурс грации и артистического мастерства - это уникальная возможность зарядиться положительными эмоциями и познать что-то новое. "Моя мотивация к участию - укрепление веры в себя, в свои силы, свои начинания и успех. Участие помогло мне получить ответы на главные вопросы: кто я и для чего я здесь", - сказала Мария Соловьева.

Титул "Первая вице-королева Весна Беларуси 2018" у студентки первого курса Брестского государственного технического университета Влады Водяновой. "Состязания такого масштаба расширяют горизонты и открывают бескрайние возможности, - считает участница. - Они позволяют показать таланты, проявить потенциал, получить бесценный опыт, укрепить уверенность в себе и повысить самооценку. А еще это возможность познакомиться с замечательными людьми, посетить новые интересные места, воплотить в реальность детские мечты".

Второй вице-королевой стала студентка первого курса Белорусского государственного экономического университета Вероника Адамович. Девушка также завоевала еще один титул конкурса - "Королева Весна ONLINE". Вероника набрала больше всех "лайков" в результате голосования в группах "Молодежь Беларуси", "Знамя юности", "Королева Весна" социальной сети "ВКонтакте".

Одиннадцать представительниц учреждений высшего образования страны приняли участие в белорусском финале XXVII Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна 2018", который прошел сегодня в Минске. Во время конкурсных испытаний девушки продемонстрировали сценическую культуру, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грацию, внешние данные, интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство.

Первые три победительницы конкурса представят страну в финале международного межвузовского конкурса "Королева Весна 2018", который пройдет в июне в Минске (два последних года он проходил в России). Конкурс проводится при поддержке Министерства образования Беларуси и других государственных и частных структур, общественных и творческих организаций, средств массовой информации.-0-