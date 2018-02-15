Вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск введут в строй в этом году

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск введут в строй в 2018 году. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель правления Банка развития Беларуси Сергей Румас по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ожидаем, что взлетно-посадочная полоса будет введена в строй в этом году. Трудно сказать когда, но думаю, что осенью", - сказал Сергей Румас.

Он рассказал, что в прошлом году Банк развития профинансировал строительство полосы на $108 млн. В текущем году вложения будут уже меньше.

"До зимних морозов подрядчики обеспечили строительство самой взлетно-посадочной полосы, ее бетонное основание было закончено. Сейчас идет закупка оборудования. Как только позволят погодные условия, начнется его монтаж", - отметил руководитель банка.-0-