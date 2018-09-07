Вузы Беларуси и Турции обсуждают создание совместных программ и центров доуниверситетской подготовки

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вузы Беларуси и Турции обсуждают создание совместных образовательных программ и центра доуниверситетской подготовки. Соответствующие вопросы рассматривались 7 сентября в Стамбуле на встрече представителей руководства БГТУ с руководством Университета Мармара, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Турции.
Стороны рассмотрели приоритетные формы и направления межвузовского взаимодействия, обменялись мнениями по реализации конкретных мероприятий по сотрудничеству на ближайшую перспективу (2018-2019 годы), а также обсудили варианты создания совместных образовательных программ, включая совместный Центр доуниверситетской подготовки с целью организации подготовки турецких граждан для поступления в учреждения высшего образования Беларуси. Подписан договор о межвузовском сотрудничестве.
В ходе встреч с руководством инженерного, экономического факультетов, факультета технического образования Университета Мармара белорусская делегация ознакомилась с образовательными программами и научно-исследовательскими разработками турецких коллег.
Кроме того, на 8 сентября запланирована встреча с консалтинговым агентством Шахинбай для обсуждения перспектив сотрудничества в области рекрутинга турецких граждан и их подготовки по образовательным программам БГТУ.
Ожидается также, что 10-11 сентября состоится встреча с руководством университета имени Ататюрка в городе Эрзуруме для проведения переговоров по развитию образовательного и научно-технического сотрудничества. Планируется проведение переговоров по созданию совместных образовательных программ, включая совместный Центр доуниверситетской подготовки. Стороны подпишут и договор о межвузовском сотрудничестве.-0-
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