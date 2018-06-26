Вузы Беларуси выпускают достаточно подготовленных кадров для банковской системы - Маманович

26 июня, Пинск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские вузы выпускают достаточно подготовленных специалистов для банковской системы. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил заместитель председателя правления Национального банка Петр Маманович, который сегодня в качестве председателя государственной экзаменационной комиссии принял участие в защите магистерских диссертаций в Полесском государственном университете в Пинске.

Во время встречи со студентами факультета банковского дела

"На мой взгляд, проблем в подготовке специалистов для банковского сектора у нас не существует. В банковскую систему приходят довольно подготовленные люди. Во многом уровень знаний зависит от них самих. Да, важен уровень преподавания, база учебного заведения. Тем не менее, по-моему, дефицита в практической подготовке сейчас нет. Каждый студент может пройти практику в любом учреждении банковской системы", - сказал Петр Маманович.

Так, Национальный банк ежегодно приглашает на практику не менее десяти лучших студентов Полесского государственного университета. За время практики будущие финансисты получают полное представление о роли центрального банка, его функциях и в целом о банковской системе страны. На этом контакты Нацбанка с вузом не ограничиваются. Его ведущие специалисты регулярно читают лекции для студентов и преподавателей университета, участвуют в заседаниях государственных экзаменационных комиссий.

"Благодаря Национальному банку мы тесно взаимодействуем с учебными заведениями центральных банков других стран, - сказал декан факультета банковского дела ПолесГУ Игорь Янковский. - Каждый год наши студенты выезжают на недельные семинары в немецкий город Хафенбург. Студенческие обмены налажены с вузами Китая, Украины, Литвы. Это давние контакты, которые образовались благодаря тому, что мы были в свое время под крылом Национального банка".

Петр Маманович сегодня также встретился со студентами факультета банковского дела. Разговор шел о процессах и трендах в финансовой сфере, решениях и планах Национального банка по валютному регулированию, криптовалютах и цифровых технологиях. Он проинформировал аудиторию о перспективе перехода Нацбанком к режиму таргетирования инфляции - новому механизму в денежно-кредитной политике. "Мы к этому готовимся, обсуждаем с независимыми экспертами. Это важный элемент - переход к таргетированию инфляции. Это значит, кроме того, что проводим монетарные операции, мы должны формировать инфляционные ожидания населения и субъектов хозяйствования", - пояснил он.

В настоящее время на факультете банковского дела ПолесГУ на дневной форме обучения образование по четырем специальностям получают около 1150 студентов, на заочной - около 450 студентов. В прошлом году в вузе была открыта специальность "информационные системы и технологии". В этом году впервые будет осуществляться набор на специальность "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций".-0-