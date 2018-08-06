Вузы Беларуси завершают вступительную кампанию

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высшие учебные заведения Беларуси 6 августа официально завершают вступительную кампанию, сообщает БЕЛТА.
Вузы проводят открытые заседания приемных комиссий по зачислению на дневное и заочное отделения студентов-платников. На сайтах учреждений можно будет найти полные списки первокурсников.
Прием документов на платную форму обучения в учреждениях высшего образования завершился 4 августа.
На бюджетные места зачисление закончилось 28 июля. По его итогам отмечался значительный рост конкурсов и проходных баллов на многие специальности.-0-
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